Συνέντευξη Τύπου παραχώρησε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης μετά το τέλος της Συνόδου Κορυφής στις Βρυξέλλες, όπου αναφέρθηκε μεταξύ άλλων στις ευρωαντλαντικές σχέσεις, στις ισορροπίες της χώρας μας ανάμεσα σε ΕΕ και ΗΠΑ, στη Γροιλανδία, στο Συμβούλιο Ειρήνης για τη Γάζα και γενικότερα τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή.

Ερωτηθείς ο κ. Μητσοτάκης για το αν υπήρξε σύμπνοια και για το πώς θα προχωρήσει η Ευρώπη από εδώ και στο εξής με τις Ηνωμένων Πολιτειών όσαν οφορά την Ιρλανδία απάντησε: «Δεν είναι μυστικό ότι οι ευρωατλαντικές σχέσεις τον τελευταίο χρόνο έχουν περάσει από περιόδους αναταράξεων. Παρά ταύτα, όλοι αναγνωρίζουμε ότι πρέπει καλή την πίστη να επιδιώκουμε αυτές οι σχέσεις να διατηρηθούν σε λειτουργικό επίπεδο, χωρίς να υπάρχουν συμπεριφορές οι οποίες θα μπορούν να οδηγήσουν σε εξελίξεις οι οποίες δεν θα μπορούν να διορθωθούν στη συνέχεια.

Σίγουρα, σε σχέση με τον χρόνο στον οποίο συντελέστηκε αυτή η Σύνοδος Κορυφής, τα πράγματα είναι ελαφρώς καλύτερα στον βαθμό που ο πρόεδρος Τραμπ χθες αποσαφήνισε ότι δεν προτίθεται να επιβάλει πρόσθετους δασμούς στις χώρες που υποστήριξαν ανοικτά τη Γροιλανδία και ότι προφανώς δεν σκοπεύει να χρησιμοποιήσει στρατιωτική δύναμη για να καταλάβει έδαφος το οποίο ανήκει στο Βασίλειο της Δανίας».

