Συνάντηση Μελόνι με τον Χαβιέρ Μιλέι

Η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι συναντήθηκε, απόψε στη Ρώμη, με τον πρόεδρο της Αργεντινής Χαβιέρ Μιλέι.

H συνάντηση διήρκεσε πάνω από δυο ώρες και κατά τη διάρκεια της συζήτησης, συμφωνήθηκε η υιοθέτηση κοινού σχεδίου δράσης της Ιταλίας με την Αργεντινή, για την περίοδο 2025-2030.

Το συγκεκριμένο σχέδιο προβλέπει την ενίσχυση της οικονομικής και εμπορικής συνεργασίας των δυο χωρών, όπως και κοινές δράσεις με αναφορά στον διαστημικό τομέα, σε εκείνο των πρώτων υλών, της ασφάλειας και του τουρισμού.

Παράλληλα, Ιταλία και Αργεντινή πρόκειται να εντατικοποιήσουν την συνεργασία τους στην καταπολέμηση της διακίνησης ναρκωτικών και η Ιταλική Εισαγγελία κατά της Μαφίας πρόκειται να λειτουργήσει ως πρότυπο, για αντίστοιχη πρωτοβουλία, στην Λατινική Αμερική.

Σύμφωνα με ανακοινωθέν της ιταλικής κυβέρνησης, κατά την αποψινή συνάντηση δόθηκε βάρος στην ενίσχυση των διμερών σχέσεων, ενώ επιβεβαιώθηκε η στήριξη της συνεργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τις χώρες Mercosur, όπως και της ανάγκης να επιτευχθεί μια δίκαιη και διαρκής ειρήνη στην Ουκρανία.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.