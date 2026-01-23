Θετική αξιολόγηση Τραμπ για Ροντρίγκεζ: «Πολύ ισχυρή ηγεσία μέχρι στιγμής»

Ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι μίλησε την Πέμπτη με την ηγέτιδα της αντιπολίτευσης της Βενεζουέλας Μαρία Κορίνα Ματσάδο, ενώ ταυτόχρονα εξέφρασε την υποστήριξή του προς την υπηρεσιακή πρόεδρο της χώρας, η οποία ανέλαβε τα καθήκοντά της μετά τη σύλληψη του Νικολάς Μαδούρο από τις ΗΠΑ.

«Μίλησα σήμερα με τη Μαρία, και ξέρετε, την συμπαθώ πολύ», δήλωσε στους δημοσιογράφους μέσα στο Air Force One.

Όπως μεταδίδει το CNN, όταν ο Τραμπ ρωτήθηκε αν θα άφηνε την υπηρεσιακή πρόεδρο της Βενεζουέλας Ντέλσι Ροντρίγκεζ να παραμείνει στην εξουσία, ο πρόεδρος έδωσε θετική αξιολόγηση γι' αυτήν.

«Έχει δείξει πολύ ισχυρή ηγεσία μέχρι στιγμής, πρέπει να πω, και αυτή τη στιγμή μεταφέρουμε στις Ηνωμένες Πολιτείες εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου», είπε ο Τραμπ για τον Ροντρίγκεζ. «Λοιπόν, αυτή τη στιγμή (η Βενεζουέλα) έχει πολύ ισχυρή ηγεσία. Θέλω να πω, δείχνει πολύ ισχυρή ηγεσία».

Ο Τραμπ συναντήθηκε με την ηγέτιδα της αντιπολίτευσης την περασμένη εβδομάδα στον Λευκό Οίκο, και εκείνη απένειμε στον πρόεδρο το βραβείο Νόμπελ Ειρήνης που της είχε απονεμηθεί. Αλλά ακόμη και τότε, ο Λευκός Οίκος δήλωσε ότι ο πρόεδρος επέμενε στον ισχυρισμό του ότι η ίδια δεν είχε αρκετή υποστήριξη για να ηγηθεί της χώρας της.

