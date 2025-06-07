Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Ισχυρός σεισμός στη Χιλή - Μεγάλες ζημιές - Χιλιάδες νοικοκυριά χωρίς ρεύμα (Συγκλονιστικά βίντεο από τη στιγμή της δόνησης)

Η σεισμική δόνηση ήταν μεγέθους 6,4 βαθμών και σημειώθηκε στην Ατακάμα - Ο πρόεδρος Γκάμπριελ Μπόριτς ανέφερε ότι δεν έχουν αναφερθεί θύματα μέχρι στιγμής

Σεισμός Χιλή

Σεισμική δόνηση μεγέθους 6,4 βαθμών σημειώθηκε σήμερα στην περιοχή της Ατακάμα, στη βόρεια Χιλή, χωρίς να αναφερθούν θύματα, ωστόσο περισσότερα από 20.000 νοικοκυριά έχουν μείνει χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα, ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές.

Ο σεισμός καταγράφηκε στις 13.15 τοπική ώρα (20.15 ώρα Ελλάδας) σε απόσταση 54 χιλιομέτρων από την πόλη Ντιέγκο δε Αλμάγκρο, σύμφωνα με το Εθνικό Κέντρο Σεισμολογίας.

Σε ανάρτησή του στον λογαριασμό του στην πλατφόρμα Χ ο πρόεδρος Γκάμπριελ Μπόριτς ανέφερε ότι δεν έχουν αναφερθεί θύματα μέχρι στιγμής.

Χιλή

Πλάνα και φωτογραφίες τοπικών μέσων ενημέρωσης δείχνουν σπασμένα τζάμια και γκρεμισμένους τοίχους στην πόλη Κοπιαπό, που απέχει 800 χιλιόμετρα βορείως του Σαντιάγο.

«Μετά τον σεισμό, έχουμε 23.000 πελάτες χωρίς ηλεκτροδότηση στην περιοχή της Ατακάμα» ενώ αναφέρθηκαν και κάποιες καταρρεύσεις κτιρίων, ανέφερε ο Μιγκέλ Ορτίς, ο υποδιευθυντής της Εθνικής Υπηρεσίας Πρόληψης και Αντιμετώπισης Καταστροφών.

Χιλή

Η Χιλή είναι μια από τις πιο σεισμογενείς χώρες στον κόσμο. Τρεις τεκτονικές πλάκες συναντιούνται στην περιοχή: εκείνη της Νάσκα, η Νοτιοαμερικανική και η Ανταρκτική. Το 1960 η πόλη Βαλντίβια ισοπεδώθηκε από έναν σεισμό μεγέθους 9,5 βαθμών, τον ισχυρότερο που έχει καταγραφεί ποτέ. Τουλάχιστον 9.500 άνθρωποι σκοτώθηκαν. Το 2010 σημειώθηκε σεισμός 8,8 βαθμών –και ακολούθησε ένα τσουνάμι– με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους 520 άνθρωποι.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: χιλή Σεισμός
Σχετικά Άρθρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
5 0 Bookmark