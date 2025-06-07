Σεισμική δόνηση μεγέθους 6,4 βαθμών σημειώθηκε σήμερα στην περιοχή της Ατακάμα, στη βόρεια Χιλή, χωρίς να αναφερθούν θύματα, ωστόσο περισσότερα από 20.000 νοικοκυριά έχουν μείνει χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα, ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές.

Ο σεισμός καταγράφηκε στις 13.15 τοπική ώρα (20.15 ώρα Ελλάδας) σε απόσταση 54 χιλιομέτρων από την πόλη Ντιέγκο δε Αλμάγκρο, σύμφωνα με το Εθνικό Κέντρο Σεισμολογίας.

Σε ανάρτησή του στον λογαριασμό του στην πλατφόρμα Χ ο πρόεδρος Γκάμπριελ Μπόριτς ανέφερε ότι δεν έχουν αναφερθεί θύματα μέχρι στιγμής.

Πλάνα και φωτογραφίες τοπικών μέσων ενημέρωσης δείχνουν σπασμένα τζάμια και γκρεμισμένους τοίχους στην πόλη Κοπιαπό, που απέχει 800 χιλιόμετρα βορείως του Σαντιάγο.

Whoahh! Moment the M6.4 earthquake hit Copiapó Mall in Atacama, Chile today 👀pic.twitter.com/STVDGCjpmz — Volcaholic 🌋 (@volcaholic1) June 6, 2025

«Μετά τον σεισμό, έχουμε 23.000 πελάτες χωρίς ηλεκτροδότηση στην περιοχή της Ατακάμα» ενώ αναφέρθηκαν και κάποιες καταρρεύσεις κτιρίων, ανέφερε ο Μιγκέλ Ορτίς, ο υποδιευθυντής της Εθνικής Υπηρεσίας Πρόληψης και Αντιμετώπισης Καταστροφών.

Η Χιλή είναι μια από τις πιο σεισμογενείς χώρες στον κόσμο. Τρεις τεκτονικές πλάκες συναντιούνται στην περιοχή: εκείνη της Νάσκα, η Νοτιοαμερικανική και η Ανταρκτική. Το 1960 η πόλη Βαλντίβια ισοπεδώθηκε από έναν σεισμό μεγέθους 9,5 βαθμών, τον ισχυρότερο που έχει καταγραφεί ποτέ. Τουλάχιστον 9.500 άνθρωποι σκοτώθηκαν. Το 2010 σημειώθηκε σεισμός 8,8 βαθμών –και ακολούθησε ένα τσουνάμι– με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους 520 άνθρωποι.

Powerful of a magnitude 6.4 earthquake that struck near Copiapó in the northern Chile 🇨🇱 (06.06.2025) pic.twitter.com/AdA7bfMKiy — Disaster News (@Top_Disaster) June 6, 2025

A few minutes ago: Dramatic video shows the power of a magnitude 6.4 earthquake that struck near Copiapó in northern Chile. pic.twitter.com/X6o3zqSMMW — Weather Monitor (@WeatherMonitors) June 6, 2025

