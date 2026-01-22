Ο βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ ενημέρωσε τον γενικό γραμματέα του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε ότι το Ηνωμένο Βασίλειο είναι έτοιμο να διαδραματίσει στο ακέραιο τον ρόλο του για τη διαφύλαξη της ασφάλειας στην περιοχή της Αρκτικής.

Όπως ανέφερε εκπρόσωπος της Ντάουνινγκ Στριτ, κατά την τηλεφωνική επικοινωνία που είχαν νωρίτερα σήμερα, Στάρμερ και Ρούτε «συζήτησαν για τις επαφές του γενικού γραμματέα του ΝΑΤΟ στο Νταβός και την πρόοδο που σημείωσαν οι Σύμμαχοι στο ζήτημα της ασφάλειας στην Αρκτική».

«Συμφώνησαν πως ήταν ζωτικής σημασίας οι σύμμαχοι στο ΝΑΤΟ να συνεχίσουν τις προσπάθειες για να ενισχύσουν τη συνεργασία στον τομέα της ασφάλειας στην περιοχή», είπε ο εκπρόσωπος και συμπλήρωσε ότι ο Στάρμερ ενημέρωσε τον Ρούτε πως «το Ηνωμένο Βασίλειο είναι έτοιμο να διαδραματίσει στο ακέραιο τον ρόλο του».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

