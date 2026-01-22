Ένα ακόμη ματς χωρίς τον Κέντρικ Ναν, μία ακόμη ήττα για τον Παναθηναϊκό ΑΚΤΟR, αυτή τη φορά στο Τελ Αβίβ από τη Μακάμπι με σκορ 75-71. Η ομάδα του Εργκίν Αταμάν πάλεψε μέχρι το τέλος και είχε την ευκαιρία με δύο ελεύθερα τρίποντα να πάρει τη νίκη, αλλά Σλούκας και Γκραντ αστόχησαν και η οι γηπεδούχοι γλίτωσαν, σε αυτό το ματς για την 24η αγωνιστική της Euroleague.

Στην επόμενη αγωνιστική, θα αντιμετωπίσει τη Βιλερμπάν στη Λιόν (30/01, 21:45), όπου η νίκη είναι πλέον αναγκαία, αν θέλει να βελτιώσει τη βαθμολογική του συγκομιδή.

Το ματς

Ο Γκραντ άνοιξε το σκορ με τρίποντο, ενώ ο Σορτς έκλεψε και σκόραρε για το γρήγορο 0-5. Ο «Τζέι» πήγε στην αγαπημένη του μέση απόσταση και βρήκε στόχο, πριν ο Χορντ βάλει τους πρώτους πόντους της Μακάμπι για το 2-7. Ο Λούντμπεργκ και ο Κλαρκ έφεραν στον πόντο τη Μακάμπι (6-7), με τον Χουάντσο να πετυχαίνει καλάθι από κοντά μετά από παλικαρίσιο ριμπάουντ για το 6-9. Ο Σόρκιν απάντησε με φοβερό κάρφωμα, όμως ο Ρογκαβόπουλος ευστόχησε για τρεις και έγραψε το 8-12. Ο Ρέιμαν έκανε το ίδιο στην άλλη πλευρά, με τον «Ρόγκα» να σκοράρει και πάλι από μακριά για το 11-14. Ο Σόρκιν έβαλε συνεχόμενους πόντους, με τον Μπλατ να ευστοχεί σε τρίποντο για το 18-14. Ο Τολιόπουλος έβαλε πέντε πόντους σε μικρό χρονικό διάστημα (20-19), πριν δώσει έτοιμο καλάθι στον Φαρίντ για το 20-21 του πρώτου δεκαλέπτου.

Η δεύτερη περίοδος άρχισε με εύκολο σουτ του Κλαρκ (22-21), με τον ίδιο να γράφει το 24-22 από μέση απόσταση. Ο Μπλατ συνέχισε το καλό διάστημα της Μακάμπι με νέο δικό του τρίποντο (27-22), με τον Χουάντσο να δίνει απάντηση για το 29-25. O Xολμς μείωσε στο καλάθι με φόλοου (29-27), με τους Λούντμπεργκ και Γκραντ να διαμορφώνουν το 31-29. Ο Δανός γκαρντ ευστόχησε σε μακρινό σουτ, με τον Χολμς να καρφώνει εμφατικά μετά από επιθετικό ριμπάουντ για το 34-31. Ο Γιούρτσεβεν μείωσε κι άλλο με ωραία κίνηση (34-33), με τον Σορτς να εκμεταλλεύεται το κλέψιμο του Γκραντ και να δίνει προβάδισμα στον Παναθηναϊκό με σκορ 34-35. Η Μακάμπι απάντησε με τους Λούντμπεργκ και Ντάουτιν, πριν ο Σόρκιν καρφώσει για το 40-35. Ο Γκραντ έφερε το ματς στον πόντο, με τον Ντάουτιν να ευστοχεί σε δύο βολές για το 42-39 του ημιχρόνου

Το δεύτερο ημίχρονο άρχισε με καλάθι του Σορτς, με τον Χορντ να καρφώνει εντυπωσιακά στην άλλη πλευρά για το 44-41. Ο Ρογκαβόπουλος έκλεψε και πήρε αντιαθλητικό, μειώνοντας με τις βολές (44-43), όμως ο Κλαρκ στην άλλη πλευρά έβαλε τρίποντο για το 47-43. Ο Χουάντσο με επιθετικό ριμπάουντ και καλάθι έφερε ξανά κοντά τον Παναθηναϊκό (47-45), με τον Γκραντ να του δίνει προβάδισμα γράφοντας το 48-49. Ο Σόρκιν απάντησε με τρίποντο (51-49), με τους Γκραντ και Χολμς να διατηρούν το ελαφρύ προβάδισμα των φιλοξενούμενων (53-54). Ο Αμερικανός σέντερ έβαλε γκολ φάουλ, όμως ο Μπλατ αντέδρασε άμεσα με τρίποντο για το 56-57. Το τρίτο δεκάλεπτο έληξε 59-60 με ανταλλαγή τριπόντων από Μπλατ και Σαμοντούροφ.

Στην τέταρτη περίοδο, ο Μπλατ συνέχισε να μην αστοχεί με τίποτα και έβαλε μπροστά τη Μακάμπι, γράφοντας το 62-60. Ο Σάντος πέτυχε γκολ φάουλ (65-60), με τον Χολμς να παίρνει κρίσιμο ριμπάουντ και να γράφει το 65-62 με βολές. Μετά από ώρα χωρίς καλάθι στο ματς, ο Σορτς ξεκόλλησε τον Παναθηναϊκό με σουτ μέσης απόστασης για το 65-64. Ο Μπρισέτ απάντησε με δύο εύστοχες προσπάθειες από τη γραμμή (67-64), με τον Σορτς να σκοράρει εκ νέου για το 67-66. Τα συνεχόμενα χαμένα αμυντικά ριμπάουντ πλήγωσαν τους «πράσινους» και έφεραν τη Μακάμπι στο +5 με Σόρκιν και Μπρισέτ (71-66), πριν ο Ρογκαβόπουλος βάλει καλάθι στο τρανζίσιον για το 71-68. Ο Σορτς έβγαλε μία εντυπωσιακή άμυνα, όμως ένα σφύριγμα για επιθετικό φάουλ του Ρογκαβόπουλο έδωσε νέα κατοχή στους γηπεδούχους και ο Λούντμπεργκ έγραψε το 73-68 με βολές. Ο Έλληνας φόργουορντ πήρε το… αίμα του πίσω με τρίποντο (73-71), όμως ο Παναθηναϊκός έχασε συνεχόμενες ευκαιρίες να ισοφαρίσει ή να προσπεράσει με τους Σορτς και Χουάντσο. Η άμυνα βγήκε, όμως ο Σλούκας και ο Γκραντ βρήκαν επίσης σίδερο σε ελεύθερα σουτ, με τον Λούντμπεργκ να βάζει δύο βολές και να τελειώνει το ματς, γράφοντας το 75-71.

Τα δεκάλεπτα: 20-21, 42-39, 59-60, 75-71

