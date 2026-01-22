Ποιοι δημόσιοι υπάλληλοι μπορούν να μείνουν στην υπηρεσία τους και μετά τη συνταξιοδότηση

Του Χρυσόστομου Τσούφη

Ένα από τα πιο επιτυχημένα μέτρα στο οποίο προχώρησε τα τελευταία χρόνια το Υπουργείο Εργασίας είναι η δημιουργία ενός απόλυτα ευνοϊκού πλαισίου ώστε οι συνταξιούχοι να συνεχίζουν να εργάζονται – να συμφέρει να συνεχίζουν – και μετά την συνταξιοδότηση τους εφόσον το επιθυμούν. Μια πρωτοβουλία που είχε σαν αποτέλεσμα αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα να εργάζονται περί τις 255.000 συνταξιούχοι. Αυτά για τον ιδιωτικό όμως τομέα. Στο Δημόσιο, τα πράγματα είναι διαφορετικά.



Με έγγραφο του, το Υπουργείο Εργασίας δίνει διευκρινήσεις σχετικά με αν

το προσωπικό που υπηρετεί στο Δημόσιο και στον ευρύτερο δημόσιο τομέα έχει ή όχι τη δυνατότητα να παραμένει στην υπηρεσία μετά τη συνταξιοδότηση λόγω γήρατος ή αναπηρίας.



Το Υπουργείο Εργασίας εφιστά την προσοχή των υπηρεσιών στην περίπτωση των μονίμων υπαλλήλων του Δημοσίου, ΝΠΔΔ και OTA, κ.λ.π. και ένστολων που προσελήφθησαν στο Δημόσιο από 01.01.2011 και εξής. Για τις κατηγορίες εργαζομένων αυτές - ενώ για τη συνταξιοδότηση τους δεν εφαρμόζεται ο Κώδικας Πολιτικών και Στρατιωτικών Συντάξεων αλλά οι συνταξιοδοτικές διατάξεις του κοινού καθεστώτος του τ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και για τους υπαγόμενους στην ασφάλιση των Τομέων του τ. Ε.Τ.Α.Α. (τ. Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε., τ. Τ.Σ.Α.Υ., τ. ΤΑ.Ν.), οι υπάλληλοι εξακολουθούν να καταλαμβάνονται από τον Κώδικα Δημοσίων Υπαλλήλων και επομένως για να συνταξιοδοτηθούν απαιτείται προηγουμένως η λύση της υπαλληλικής τους σχέσης, είτε πρόκειται για συνταξιοδότηση λόγω γήρατος είτε για συνταξιοδότηση λόγω αναπηρίας επ' αόριστον. Επομένως ΔΕΝ μπορούν να παραμείνουν στην υπηρεσία μετά τη συνταξιοδότηση.



Για τις περιπτώσεις προσωρινής (περιορισμένου χρονικού διαστήματος) συνταξιοδότησης λόγω αναπηρίας, εφαρμόζεται η προβλεπόμενη στις διατάξεις του Υπαλληλικού Κώδικα διαδικασία χορήγησης αναρρωτικής άδειας ή διαθεσιμότητας για όσο χρόνο λαμβάνουν προσωρινή σύνταξη λόγω αναπηρίας.



Ειδικά για τους μόνιμους υπαλλήλων Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου που είναι ασφαλισμένοι υπό το ειδικό καθεστώς του ν. 3163/1955 πρώτα λύεται η υπαλληλική σχέση και στη συνέχεια υποβάλλεται η δήλωση επιλογής διατάξεων συνταξιοδότησης και η αίτηση συνταξιοδότησης, είτε λόγω γήρατος είτε λόγω αναπηρίας.



Υπάλληλοι ΝΠΔΔ που κατά τη μονιμοποίησή τους διατήρησαν το ασφαλιστικό καθεστώς που είχαν ως συμβασιούχοι



α) Για τη συνταξιοδότηση λόγω γήρατος δεν απαιτείται λύση της υπαλληλικής σχέσης, η οποία λύεται αυτοδίκαια λόγω συνταξιοδότησης την πρώτη του επόμενου μήνα αυτού που εκδόθηκε η απόφαση συνταξιοδότησης

β) Για τη συνταξιοδότηση λόγω αναπηρίας δεν απαιτείται λύση υπαλληλικής σχέσης εάν η υγειονομική κρίση είναι περιορισμένου χρονικού διαστήματος και όχι εφ' όρου ζωής.



Υπάλληλοι ιδιωτικού δικαίου ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ σφαλισμένοι στο τ.ΙΚΑ-ΕΤΑΜ

α) Δεν απαιτείται λύση της υπαλληλικής σχέσης για την υποβολή και την επεξεργασία της αίτησης συνταξιοδότησης, αλλά αυτή λύεται αυτοδίκαια λόγω συνταξιοδότησης από την πρώτη του επόμενου μήνα αυτού που εκδίδεται η σχετική απόφαση.

β) Εφόσον υποβάλλεται αίτηση για συνταξιοδότηση λόγω αναπηρίας, δεν απαιτείται λύση της υπαλληλικής σχέσης για την υποβολή της αίτησης, την επεξεργασία της και την ημερομηνία έναρξης καταβολής της σύνταξης.

Εξαίρεση αποτελούν οι υπάλληλοι ιδιωτικού δικαίου ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ σφαλισμένοι στο τ.ΙΚΑ-ΕΤΑΜ



Για την υποβολή της αίτησης συνταξιοδότησης (γήρατος/αναπηρίας) καθώς και για την επεξεργασία της και την έκδοση απόφασης δεν απαιτείται λύση της υπαλληλικής σχέσης.

Συνεπώς, η παραμονή τους στην Υπηρεσία μετά την έκδοση της απόφασης συνταξιοδότησης δεν αποτελεί κώλυμα για την έναρξη καταβολής της σύνταξης.



Οι υπάλληλοι των Τμημάτων Απονομών Συντάξεων υποχρεούνται να εφαρμόζουν τα ανωτέρω κατά την επεξεργασία των αιτήσεων συνταξιοδότησης των υπαλλήλων του Δημοσίου, ΝΠΔΔ ή OTA, είτε πρόκειται για μονίμους υπαλλήλους με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου είτε για υπαλλήλους με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου ή ορισμένου χρόνου.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.