Το Associated Press μηνύει αξιωματούχους της κυβέρνησης Τραμπ μετά τον αποκλεισμό από τις ενημερώσεις του Λευκού Οίκου

Το Associated Press (AP) μηνύει τρεις αξιωματούχους της κυβέρνησης Τραμπ ενώπιον ομοσπονδιακού δικαστηρίου επειδή απαγόρευσαν σε δημοσιογράφους του AP την πρόσβαση σε ορισμένες από τις εκδηλώσεις του Προέδρου Τραμπ, στο Οβάλ Γραφείο και στο επίσημο αεροπλάνο του Ντόναλντ Τραμπ, Air Force One.

Το AP ισχυρίζεται ότι η απαγόρευση παραβιάζει την πρώτη Τροπολογία καθώς και τη ρήτρα δέουσας διαδικασίας της πέμπτης Τροπολογίας.

Η μήνυση κατατέθηκε την Παρασκευή το απόγευμα στο Περιφερειακό Δικαστήριο των ΗΠΑ στην Ουάσιγκτον. Το AP ζητά μια έκτακτη ακρόαση και μια δικαστική απόφαση για να κηρύξει την απαγόρευση αντισυνταγματική και κατ' επέκταση να υπάρξει ακύρωσή της.

Νωρίτερα αυτό το μήνα, το AP, ένα από τα μεγαλύτερα ειδησεογραφικά μέσα στον κόσμο, ξεχώρισε από τον Λευκό Οίκο επειδή συνέχισε να χρησιμοποιεί τη φράση «Κόλπος του Μεξικού», παρόλο που ο Τραμπ μετονόμασε τον κόλπο σε «Κόλπος της Αμερικής».

«Το Associated Press απλώς αρνείται να ακολουθήσει την αλλαγή του νόμιμου γεωγραφικού ονόματος του Κόλπου της Αμερικής», είπε ο Τραμπ σε συνέντευξη Τύπου νωρίτερα αυτή την εβδομάδα - μια εκδήλωση που δεν επετράπη στο AP να παρευρεθεί.

Άλλες χώρες δεν αναγνωρίζουν το νέο όνομα και το AP είναι ένα παγκόσμιο ειδησεογραφικό μέσο με αναγνώστες σε όλο τον κόσμο, επομένως τα δημοσιεύματά του εξακολουθούν να αναφέρονται στον «Κόλπο του Μεξικού», ενώ αναγνωρίζουν και το διάταγμα του Τραμπ.

Η νομική κατάθεση του AP συνόψισε το θέμα ως εξής: Ο Λευκός Οίκος διέταξε τους δημοσιογράφους του AP «να χρησιμοποιούν ορισμένες λέξεις στην κάλυψη των θεμάτων τους, διαφορετικά θα αντιμετωπίσουν επ' αόριστον άρνηση πρόσβασης».

«Ο Τύπος και όλοι οι πολίτες στις Ηνωμένες Πολιτείες έχουν το δικαίωμα να επιλέγουν ποιες λέξεις θα χρησιμοποιούν και να μην υφίστανται αντίποινα από την κυβέρνηση», έγραψαν οι δικηγόροι του AP στην καταγγελία του ειδησεογραφικού οργανισμού. «Το Σύνταγμα δεν επιτρέπει στην κυβέρνηση να ελέγχει τον λόγο. Το να επιτρέψουμε σε τέτοιου είδους κυβερνητικό έλεγχο και αντίποινα να λάβουν χώρα, είναι απειλή για την ελευθερία κάθε Αμερικανού».

Η απαγόρευση εφαρμόστηκε για πρώτη φορά στις 11 Φεβρουαρίου. Οι κορυφαίοι συντάκτες του AP το περιέγραψαν αμέσως ως παραβίαση της πρώτης Τροπολογίας, αλλά προσπάθησαν να επιλύσουν τη διαφωνία στα παρασκήνια, πριν καταφύγουν σε νομικές ενέργειες.

Την Παρασκευή, το AP ανέφερε ότι προχωρά σε μήνυση εν μέρει προκειμένου να προστατεύσει άλλα μέσα ενημέρωσης από παρόμοια τιμωρία από τον Λευκό Οίκο και τον Τραμπ.

Οι δικηγόροι του είπαν ότι η ενέργεια αυτή είχε σκοπό να «δικαιώσει το δικαίωμα στη συντακτική ανεξαρτησία που εγγυάται το Σύνταγμα των Ηνωμένων Πολιτειών και να αποτρέψει την εκτελεστική εξουσία να εξαναγκάσει τους δημοσιογράφους να μεταδίδουν τις ειδήσεις χρησιμοποιώντας μόνο γλώσσα εγκεκριμένη από την κυβέρνηση».

Η μήνυση κατονομάζει τρεις κατηγορούμενους: την Επιτελάρχη του Λευκού Οίκου, Σούζι Γουάιλς, τη Γραμματέα Τύπου Καρολάιν Λέβιτ και τον Αναπληρωτή Επιτελάρχη, Τέιλορ Μπούντοβιτς.

Σε πρόσφατη συνέντευξη Τύπου, ο Τραμπ είπε ότι οι δημοσιογράφοι και οι φωτογράφοι του AP θα εξακολουθήσουν να αποκλείονται από το Oval Office και το Air Force One μέχρι να χρησιμοποιήσουν το όνομα που προτιμά.

Αυτό σημαίνει ότι το AP δεν μπορεί να λειτουργήσει ως βασικό «ζευγάρι μάτια και αυτιά» για τα υπόλοιπα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης. Για δεκαετίες το AP ήταν ένα θεμελιώδες μέρος της λεγόμενης «δεξαμενής Τύπου» του Λευκού Οίκου που ταξιδεύει με τον πρόεδρο ανά πάσα στιγμή και μοιράζεται πληροφορίες με το ευρύτερο δημοσιογραφικό σώμα.

Η καταγγελία της Παρασκευής τόνισε τον μοναδικό ρόλο που διαδραματίζει το AP στην κάλυψη ειδήσεων. «Όταν απαγορεύεται η πρόσβαση στο AP, τα χιλιάδες ειδησεογραφικά πρακτορεία παγκοσμίως που αναδημοσιεύουν τις αναφορές ειδήσεων του AP και τα δισεκατομμύρια άνθρωποι που βασίζονται στις αναφορές του, δεν έχουν επίσης πρόσβαση», υποστήριξαν οι δικηγόροι.

Ο Λευκός Οίκος έχει υποστηρίξει ότι το AP εξακολουθεί να είναι διαπιστευμένο να καλύπτει τα θέματα του Λευκού Οίκου όπως και άλλα ειδησεογραφικά μέσα.

Με αυτόν τον τρόπο, η νέα μήνυση διαφέρει από τη νομική αγωγή του CNN το 2018, όταν ο Λευκός Οίκος ανακάλεσε την κάρτα Τύπου του ανταποκριτή Τζιμ Ακόστα. Το δίκτυο άσκησε ομοσπονδιακή αγωγή και ένας δικαστής γρήγορα τάχθηκε στο πλευρό του CNN στη διαμάχη για λόγους νόμιμης διαδικασίας, με αποτέλεσμα ο Λευκός Οίκος να αποσυρθεί από τη νομική μάχη.

Αυτή η υπόθεση αφορά στο δικαίωμα συμμετοχής σε εκδηλώσεις τύπου του Λευκού Οίκου, όπως οι προεδρικές ερωτήσεις και απαντήσεις στο Οβάλ Γραφείο, όταν αυτές είναι ανοιχτές σε άλλα μέσα.

«Δεν υπάρχουν ακόμη γνωμοδοτήσεις του Ανωτάτου Δικαστηρίου των ΗΠΑ ή αποφάσεις κατώτερων δικαστηρίων που να θεμελιώνουν συγκεκριμένα ένα τέτοιο δικαίωμα, αν και μερικές αποφάσεις του δευτεροβάθμιου δικαστηρίου αφορούν περιστάσεις γύρω από το ζήτημα», σχολίασε το μη κερδοσκοπικό Freedom Forum.

