Την προσφυγή του στο Ανώτατο Δικαστήριο εξετάζει ο Λευκός Οίκος προκειμένου να αποκλείσει το πρακτορείο ειδήσεων Associated Press από την πρόσβαση στην κάλυψη του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, σύμφωνα με το Bloomberg.

Πιο συγκεκριμένα, ο Λευκός Οίκος αναζωπυρώνει την αντίθεσή του στη δικαστική απόφαση που αποκαθιστά την πλήρη πρόσβαση του Associated Press στην κάλυψη του προέδρου των ΗΠΑ, λέγοντας ότι ενδέχεται σύντομα να ζητήσει την παρέμβαση του Ανώτατου Δικαστηρίου των ΗΠΑ.

Το Associated Press πρόκειται να επανακτήσει πλήρη πρόσβαση στην κάλυψη του Λευκού Οίκου αυτήν την εβδομάδα, αφού το Εφετείο της Περιφέρειας της Ουάσινγκτον το Σαββατοκύριακο επέτρεψε να τεθεί σε ισχύ η εντολή του ομοσπονδιακού δικαστή Trevor McFadden, η οποία απαιτεί από τους αξιωματούχους του Λευκού Οίκου να σταματήσουν να εμποδίζουν την είσοδο του πρακτορείου στους περιορισμένους χώρους κάλυψης του προέδρου.

Μια τριμελής επιτροπή δικαστών δεν ανταποκρίθηκε στο αίτημα του Υπουργείου Δικαιοσύνης των ΗΠΑ να σταματήσει προσωρινά η ισχύς της εντολής του McFadden, η οποία τίθεται σε ισχύ στις 14 Απριλίου, ενόσω εκκρεμεί η έφεση. Αντιθέτως, το Εφετείο εξέδωσε διαταγή την Κυριακή το βράδυ ορίζοντας ακρόαση της υπόθεσης για τις 17 Απριλίου.

Αυτό σημαίνει ότι η απόφαση του McFadden ισχύει, και στο Associated Press πρέπει να επιτραπεί να καλύπτει τον Τραμπ εντός του Λευκού Οίκου, στο Air Force One και σε άλλες περιορισμένες περιοχές.

Τη Δευτέρα, το Υπουργείο Δικαιοσύνης απέστειλε επιστολή στο Εφετείο, επαναλαμβάνοντας το αίτημα για αναστολή της εντολής του McFadden, επικαλούμενο το «μέγεθος της δύναμης της παρέμβασης»(magnitude of the intrusion) στο δικαίωμα του Τραμπ να αποφασίζει ποιοι έχουν πρόσβαση σε περιορισμένους χώρους. Η κυβέρνηση ανέφερε ότι θα εξετάσει το ενδεχόμενο άμεσης προσφυγής στο Ανώτατο Δικαστήριο, εάν δεν παρέμβει το Εφετείο.

Εκπρόσωποι του Λευκού Οίκου και του Associated Press δεν απάντησαν σε αιτήματα για σχόλια.

Ιστορικά, το Associated Press αποτελεί μέρος μιας μικρής, εκ περιτροπής ομάδας μέσων ενημέρωσης που έχουν ειδική πρόσβαση για την κάλυψη της καθημερινής δραστηριότητας του προέδρου, καθώς και γεγονότων που είναι ανοιχτά σε μεγαλύτερο αριθμό διαπιστευμένων δημοσιογράφων.

Το πρακτορείο ειδήσεων μήνυσε την κυβέρνηση Τραμπ τον Φεβρουάριο, όταν το γραφείο Τύπου του Λευκού Οίκου άρχισε να περιορίζει την πρόσβαση των δημοσιογράφων και φωτογράφων του AP, επειδή το πρακτορείο αρνήθηκε να ενημερώσει τον style guide του ώστε να μετονομάσει τον "Κόλπο του Μεξικού" σε "Κόλπο της Αμερικής", σύμφωνα με προεδρικό διάταγμα του Τραμπ.

Ο McFadden έκρινε ότι η κυβέρνηση είναι ελεύθερη να επιλέγει ποια μέσα θα έχουν αποκλειστική πρόσβαση ή συνεντεύξεις, αλλά δεν μπορεί να μεταχειρίζεται το Associated Press διαφορετικά από τα υπόλοιπα μέσα της ομάδας του Λευκού Οίκου, επικαλούμενος την Πρώτη Τροπολογία.

