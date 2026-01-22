Η πιο δύσκολη μέρα για το ενεργειακό σύστημα της Ουκρανίας η Πέμπτη

Το ενεργειακό σύστημα της Ουκρανίας αντιμετώπισε την Πέμπτη τα περισσότερα προβλήματα από τότε που ένα εκτεταμένο μπλακ άουτ έπληξε το δίκτυο για πρώτη φορά, τον Νοέμβριο του 2022 και η κατάσταση παραμένει «εξαιρετικά δύσκολη», δήλωσε ο υπουργός Ενέργειας Ντένις Σμιχάλ.

Όπως μεταδίδει το Reuters, ο Σμιχάλ, ο οποίος είναι επίσης ο Πρώτος Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης, δήλωσε ότι τα προβλήματα προκλήθηκαν από μια σειρά παραγόντων -συνεχείς βομβαρδισμούς καθώς και ζημιές σε εξοπλισμό παραγωγής και μετασχηματιστές. Οι συνθήκες ήταν πιο δύσκολες στο Κίεβο και την γύρω περιοχή, καθώς και στη νοτιοανατολική περιοχή του Ντνιεπροπετρόφσκ.

«Σήμερα στην Ουκρανία ήταν η πιο δύσκολη μέρα για το σύστημα ηλεκτρικής ενέργειας από την περίοδο του μπλακ άουτ του Νοεμβρίου 2022», έγραψε. «Η κατάσταση είναι εξαιρετικά δύσκολη».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.