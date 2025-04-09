Ομοσπονδιακός δικαστής στις ΗΠΑ ζήτησε από τον Λευκό Οίκο να άρει τους περιορισμούς που είχε επιβάλει στο Associated Press, το οποίο έχει αποκλειστεί από τις ενημερώσεις του Τύπου και διάφορες εκδηλώσεις παρουσία του Αμερικανού προέδρου μετά την απόφαση του πρακτορείου ειδήσεων να μην αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο αναφέρεται στον Κόλπο του Μεξικού.

Ο δικαστής Τρέβορ ΜακΦάντεν, που διορίστηκε από τον Ντόναλντ Τραμπ κατά την πρώτη του θητεία, έκρινε ότι ο Λευκός Οίκος θα πρέπει να επιτρέπει την πρόσβαση των δημοσιογράφων του AP στο Οβάλ Γραφείο και το προεδρικό αεροσκάφος μέχρι να εξεταστεί η προσφυγή του πρακτορείου ειδήσεων κατά του αποκλεισμού που του έχει επιβληθεί.

Ο Λευκός Οίκος άρχισε να περιορίζει την πρόσβαση του AP σε διάφορες εκδηλώσεις στις οποίες παρίσταται ο Αμερικανός πρόεδρος, όπως και στο Οβάλ Γραφείο και το προεδρικό αεροσκάφος, αφού το πρακτορείο ανακοίνωσε ότι θα συνεχίσει να χρησιμοποιεί τον όρο Κόλπος του Μεξικού, παρά το γεγονός ότι ο Τραμπ με διάταγμά του μετονόμασε την περιοχή σε Κόλπο της Αμερικής.

“Το Δικαστήριο έκρινε ότι με βάση την Πρώτη Τροπολογία (σ.σ. του αμερικανικού Συντάγματος που προστατεύει την ελευθερία του λόγου), αν η κυβέρνηση ανοίγει τις πόρτες της σε κάποιους δημοσιογράφους –είτε στο Οβάλ Γραφείο, είτε στην Ανατολική Πτέρυγα είτε αλλού-- δεν μπορεί να κλείνει αυτές τις πόρτες σε άλλους δημοσιογράφους λόγω των απόψεών τους”, τόνισε ο ΜακΦάντεν.

Παράλληλα ο δικαστής πρόσθεσε ότι η απόφασή του θα τεθεί σε ισχύ την Κυριακή προκειμένου να δοθεί χρόνος στην αμερικανική κυβέρνηση να ασκήσει έφεση. Η οριστική απόφαση του ΜακΦάντεν αναμένεται τους επόμενους μήνες.

“Η σημερινή απόφαση επαναβεβαιώνει το θεμελιώδες δικαίωμα του Τύπου και του κοινού να μιλούν ελεύθερα χωρίς κυβερνητικά αντίποινα”, ανέφερε σε ανακοίνωσή της η Λόρεν Ίστον, εκπρόσωπος του AP.

Και η Ένωση Ανταποκριτών Λευκού Οίκου (WHCA) χαιρέτισε τη δικαστική απόφαση. “Η WHCA χαιρετίζει τη σημερινή απόφαση που στηρίζει το θεμελιώδες ιδεώδες της χώρας μας, ότι η κυβέρνηση δεν θα πρέπει να μπορεί να ελέγχει τα ανεξάρτητα μέσα”, υπογράμμισε.

Το AP έχει εξηγήσει ότι ο Κόλπος του Μεξικού έχει το όνομα αυτό εδώ και περισσότερα από 400 χρόνια, ενώ έχει επισημάνει ότι η αλλαγή του ονόματος από τον Τραμπ ισχύει μόνο στις ΗΠΑ, καθώς οι υπόλοιπες χώρες και οι διεθνείς θεσμοί δεν έχουν συμμορφωθεί με αυτή.

“Το Associated Press θα αναφέρεται σε αυτόν με το αρχικό του όνομα, αναγνωρίζοντας παράλληλα το νέο όνομα που επέλεξε ο Τραμπ”, έχει τονίσει το πρακτορείο.

Το AP, που ιδρύθηκε το 1846 και έχει περισσότερους από 3.000 εργαζόμενους σε όλο τον κόσμο, δημοσίευσε το 2023 περισσότερα από 375.000 άρθρα, 1,24 εκατ. φωτογραφίες και 80.000 βίντεο.

Μετά την επιστροφή του Τραμπ στην αμερικανική προεδρία ο Λευκός Οίκος έχει περιορίσει την πρόσβαση των παραδοσιακών, μεγάλων αμερικανικών και διεθνών μέσων ενημέρωσης, δίνοντας προτεραιότητα σε εκπροσώπους τηλεοπτικών δικτύων, ιστότοπων, podcast και blogs. Εξάλλου, από τον Φεβρουάριο ο Λευκός Οίκος είναι αυτός που αποφασίζει ποια μέσα θα παρακολουθούν τις ενημερώσεις του Τύπου ή θα συνοδεύουν τον Τραμπ, σπάζοντας την παράδοση που θέλει την απόφαση αυτή να τη λαμβάνει η WHCA.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

