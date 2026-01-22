Λογαριασμός
Wall Street: Κλείσιμο με άνοδο

Ευφορία προκάλεσε η απόφαση του προέδρου Τραμπ να αποσύρει την απειλή για επιβολή πρόσθετων δασμών σε ευρωπαϊκές χώρες σχετικά με το ζήτημα της Γροιλανδίας

Wall Street

Με κέρδη έκλεισε σήμερα το χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, χάρη στην ευφορία που προκάλεσε η απόφαση του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ να αποσύρει την απειλή για επιβολή πρόσθετων δασμών σε ευρωπαϊκές χώρες σχετικά με το ζήτημα της Γροιλανδίας.

Ο δείκτης Dow Jones της βιομηχανίας έκλεισε με άνοδο 306,78 μονάδων (+0,63%), στις 49.384,01 μονάδες.

Ο δείκτης Nasdaq, στον οποίο δεσπόζουν τίτλοι εταιρειών του τομέα της τεχνολογίας, έκλεισε με άνοδο 211,19 μονάδων (+0,91%), στις 23.436,02 μονάδες.

Ο ευρύτερος δείκτης S&P 500, ενδεικτικός της γενικής τάσης, έκλεισε με άνοδο 37,73 μονάδων (+0,55%), στις 6.913,35 μονάδες.

χρηματιστήριο Νέα Υόρκη ΗΠΑ Wall Street
