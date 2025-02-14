Απαγορεύεται στο Associated Press η πρόσβαση σε Οβάλ Γραφείο και Air Force One

Η αμερικανική προεδρία ανακοίνωσε σήμερα ότι απαγορεύεται επ' αόριστον στο ειδησεογραφικό πρακτορείο Associated Press η πρόσβαση στο Οβάλ Γραφείο και στο επίσημο αεροπλάνο του Ντόναλντ Τραμπ "Air Force One", λόγω της άρνησής του να ονομάσει τον Κόλπο του Μεξικού, "Κόλπο της Αμερικής".

Το αμερικανικό ειδησεογραφικό πρακτορείο εκφράζει τη λύπη του από την Τρίτη καθώς οι δημοσιογράφοι του στερούνται την πρόσβαση σε εκδηλώσεις στον Λευκό Οίκο, λόγω της άρνησής του να ευθυγραμμιστεί με αυτή τη νέα ονομασία, που επιλέχτηκε από τον Ρεπουμπλικάνο πρόεδρο.

"Το Associated Press συνεχίζει να αγνοεί την αλλαγή του νόμιμου γεωγραφικού ονόματος του Κόλπου της Αμερικής", έγραψε σήμερα στην πλατφόρμα Χ ο αναπληρωτής προσωπάρχης του Λευκού Οίκου Τέιλορ Μπούντοβιτς.

"Εάν η Πρώτη Τροπολογία" του αμερικανικού Συντάγματος για την ελευθερία της έκφρασης "προστατεύει το δικαίωμά τους σε ανεύθυνα και ανέντιμα ρεπορτάζ, δεν εγγυάται το προνόμιό τους στην απρόσκοπτη πρόσβαση σε περιορισμένους χώρους όπως το Οβάλ Γραφείο και το Air Force One", πρόσθεσε.

"Στο μέλλον, αυτοί οι χώροι θα είναι ανοιχτοί στους χιλιάδες δημοσιογράφους οι οποίοι είχαν εμποδιστεί να έχουν πρόσβαση σε αυτούς (...) Οι δημοσιογράφοι και οι φωτογράφοι του Associated Press διατηρούν τις διαπιστεύσεις τους για το συγκρότημα του Λευκού Οίκου", πρόσθεσε.

Σε επικοινωνία σήμερα με το Γαλλικό Πρακτορείο, το AP δεν είχε άμεση αντίδραση. Αυτή την εβδομάδα, ένας από τους ρεπόρτερ του AP δεν είχε μεταξύ άλλων πρόσβαση στη συνέντευξη Τύπου μεταξύ του Ντόναλντ Τραμπ και του πρωθυπουργού της Ινδίας Ναρέντρα Μόντι, "μια κατάφωρη παραβίαση της Πρώτης Τροπολογίας", δήλωσε η Τζούλι Πέις, διευθύντρια του πρακτορείου.

Σε σημείωμά του, το AP εξήγησε ότι το διάταγμα που αλλάζει το όνομα του Κόλπου του Μεξικού έχει ισχύ μόνο στις Ηνωμένες Πολιτείες, ενώ το Μεξικό και άλλες χώρες και διεθνείς οργανισμοί δεν το έχουν αναγνωρίσει.

"Το Associated Press θα το αποκαλεί με το αρχικό του όνομα, αναγνωρίζοντας παράλληλα το νέο όνομα που επέλεξε ο Τραμπ", συνέχισε το πρακτορείο ειδήσεων.

Το AP ιδρύθηκε το 1846 από εφημερίδες της Νέας Υόρκης. Παρέχει άρθρα, φωτογραφίες και βίντεο σε πολύ μεγάλο αριθμό αμερικανών και ξένων μέσων ενημέρωσης. Το πρακτορείο, πραγματικός δημοσιογραφικός θεσμός, που απασχολεί περισσότερους από 3.000 εργαζόμενους, έστειλε περισσότερα από 375.000 άρθρα, 1,24 εκατομμύριο φωτογραφίες και 80.000 βίντεο σύμφωνα με τα στοιχεία του για το 2023.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.