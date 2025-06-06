Καναδάς-Ινδία: Ο Κάρνεϊ προσκαλεί τον Μόντι στην G7

Ο Καναδός πρωθυπουργός Μαρκ Κάρνεϊ προσκάλεσε τον Ινδό ομόλογό του Ναρέντρα Μόντι στη σύνοδο κορυφής της G7 που θα διεξαχθεί φέτος στη χώρα του, παρά τις διπλωματικές εντάσεις μεταξύ των δύο χωρών.

Η πρόσκληση ανακοινώθηκε από το γραφείο του Κάρνεϊ μετά την τηλεφωνική συνομιλία μεταξύ των δύο πρωθυπουργών.

Η Οτάβα δήλωσε ότι οι δύο ηγέτες συζήτησαν για τις παραδοσιακά στενές σχέσεις μεταξύ Καναδά και Ινδίας, όπως οι βαθιοί κοινωνικοί δεσμοί και οι σημαντικές οικονομικές συνεργασίες.

Η σύνοδος κορυφής της G7, της Ομάδας των Επτά ισχυρότερων οικονομικά δυτικών δημοκρατιών, θα πραγματοποιηθεί στο Κανανάσκις της καναδικής επαρχίας Αλμπέρτα από τις 15 έως τις 17 Ιουνίου. Ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς και ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ αναμένεται να παραστούν στις εργασίες.

Ο Μόντι επιβεβαίωσε στη συνέχεια ότι θα συμμετάσχει στις συναντήσεις στην Αλμπέρτα γράφοντας στην πλατφόρμα Χ: "Χαίρομαι που μου τηλεφώνησε ο πρωθυπουργός του Καναδά Μαρκ Κάρνεϊ. Τον συνεχάρην για την πρόσφατη εκλογική του νίκη και τον ευχαρίστησα για την πρόσκληση να μεταβώ στη σύνοδο κορυφής της G7 στο Κανανάσκις αργότερα αυτόν τον μήνα. Προσβλέπω στη συνάντησή μας στη σύνοδο κορυφής", πρόσθεσε ο Ινδός πρωθυπουργός.

Η Ινδία δεν είναι μέλος της G7 αλλά μπορεί να προσκληθεί ως καλεσμένη στην ετήσια σύνοδό της.

Το υπόβαθρο της διαφωνίας μεταξύ Καναδά και Ινδίας είναι η δολοφονία του Σιχ ακτιβιστή Χαρντίπ Σινγκ Νιτζάρ τον Ιούνιο του 2023 στην καναδική επαρχία Βρετανική Κολομβία.

Η υπόθεση αυτή προκάλεσε σοβαρή ένταση στις διμερείς σχέσεις. Ο τότε πρωθυπουργός του Καναδά Τζάστιν Τριντό κατηγόρησε την ινδική κυβέρνηση ότι ευθύνεται για τη στοχευμένη δολοφονία του Νιτζάρ, κατηγορία που το Νέο Δελχί απέρριψε.

Ο Νιτζάρ ήταν γνωστός υποστηρικτής ενός ανεξάρτητου κρατιδίου των Σιχ στην Ινδία. Οι ινδικές αρχές τον αναζητούσαν πολύ καιρό και τον κατηγόρησαν για "τρομοκρατία".

Επανειλημμένα η Οτάβα κατηγόρησε το Νέο Δελχί ότι ενορχήστρωσε τη δολοφονία στο Βανκούβερ το 2023 του Χαρντίπ Σινγκ Νιτζάρ, ενός 45χρονου που είχε πολιτογραφηθεί Καναδός πολίτης και που αγωνιζόταν για την ίδρυση ενός ανεξάρτητου κράτους Σιχ με την ονομασία Χαλιστάν.

Η Ινδία απέρριψε τις κατηγορίες αυτές, χαρακτηρίζοντάς τες "παράλογες". Οι δύο χώρες είχαν προβεί στην αμοιβαία απέλαση των πρεσβευτών τους και άλλων υψηλόβαθμων διπλωματών.

O Καναδάς έχει τη μεγαλύτερη κοινότητα Σιχ εκτός Ινδίας, που αριθμεί περίπου 800.000 μέλη, όπως και μεγάλο αριθμό ακτιβιστών υπέρ ενός ανεξάρτητου κράτους Σιχ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

