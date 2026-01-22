Η σουίτα λογισμικού παραγωγικότητας Microsoft 365 (MSFT.O) παρουσίασε προβλήματα για χιλιάδες χρήστες την Πέμπτη, σύμφωνα με τον ιστότοπο παρακολούθησης διακοπών Downdetector.com.

Περισσότερα από 13.100 περιστατικά χρηστών που ανέφεραν προβλήματα με το Microsoft 365 καταγράφηκαν στο Downdetector, το οποίο παρακολουθεί διακοπές υπηρεσιών συγκεντρώνοντας αναφορές κατάστασης από διάφορες πηγές, συμπεριλαμβανομένων αναφορών σφαλμάτων που υποβάλλονται από τους ίδιους τους χρήστες στην πλατφόρμα του.

Η Microsoft ανέφερε στη σελίδα κατάστασής της στο X ότι διερευνά ένα πιθανό πρόβλημα που επηρεάζει πολλαπλές υπηρεσίες, έχοντας εντοπίσει ένα τμήμα της υποδομής υπηρεσιών στη Βόρεια Αμερική που δεν επεξεργάζεται την κίνηση όπως αναμένεται.

Ο πραγματικός αριθμός των χρηστών που επηρεάστηκαν ενδέχεται να διαφέρει από αυτόν που εμφανίζεται στο Downdetector, καθώς οι αναφορές βασίζονται σε υποβολές χρηστών.

