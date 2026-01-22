Την πρόκριση στην ενδιάμεση φάση του Europa League εξασφάλισε ο Παναθηναϊκός με την ισοπαλία 1-1 στην Ουγγαρία κόντρα στη Φερεντσβάρος. Ο Ζαρουρί με γκολάρα ισοφάρισε στο 86' και έβαλε τα πράγματα στη θέση τους, καθώς μέχρι εκείνο το σημείο διαμορφωνόταν μία άδικη ήττα για την ομάδα του Ράφα Μπενίτεθ. Ρεαλιστικές ελπίδες για την οκτάδα δεν υπάρχουν, ακόμη κι αν νικήσει τη Ρόμα στο ΟΑΚΑ για την 8η και τελευταία αγωνιστική της league phase, αλλά με τους 3 βαθμούς θα βελτιώσει κατά πολύ τη θέση του. Το σίγουρο είναι ότι θα παίξει χωρίς άγχος και όλα είναι πιθανά.

Πολύ καλά οργανωμένοι και ψύχραιμοι στις μεταβιβάσεις τους οι «πράσινοι» δεν άφηναν τη Φερεντσβάρος να απειλήσει την εστία του Λαφόν. Το παιχνίδι του «τριφυλλιού» ήταν άμεσο, με τους ποδοσφαιριστές του Μπενίτεθ να σπάνε το pressing των γηπεδούχων και να προσπαθούν να χτυπήσουν στο τρανζίσιον.



Κάτι τέτοιο συνέβη στο 11'. Ο Τουμπά έβγαλε την μπάλα από την άμυνα βρίσκοντας τον Σφιντέρσκι, ο Πολωνός την κουβάλησε και πήρε μέτρα, την κατάλληλη στιγμή πάσαρε στον Πελίστρι, αυτός με φοβερή προσποίηση άδειασε έναν αμυντικό, αλλά το τελείωμα του στο τετ-α-τετ με τον Γκροφ ήταν κάκιστο και έφυγε άουτ.



Η απάντηση της Φερεντσβάρος ήρθε τρία λεπτά αργότερα σε μια φάση που ξεκινά από επιθετικό φάουλ επάνω στον Κυριακόπουλό. Ο διεθνής αριστερός μπακ, γκρεμίστηκε από τον Mακρέτσκις, ο οποίος από τα δεξιά έκανε το γύρισμα, με τον Λαφόν να διώχνει.



Το κλίμα ήταν αρκετά παγερό στη Βουδαπέστη και ο Παναθηναϊκός την ίδια στιγμή είχε «παγώσει» με ιδανικό τρόπο το παιχνίδι της Φερεντσβάρος, κρατώντας τα σωστά μέτρα στις γραμμές του και πιέζοντας ψηλά. Το «τριφύλλι» έπαιρνε μέτρα και στο 28' απείλησε ξανά με τον Μπακασέτα να κάνει φοβερή κάθετη στην πλάτη της άμυνας με στόχο τον Πελίστρι που για ένα «κλικ» δεν πρόλαβε τον Γκροφ.



Στο 32' ήρθε μια ακόμη καλή στιγμή, με τον αρχηγό του τριφυλλιού να εκτελεί φάουλ από τα αριστερά στο πρώτο δοκάρι, εκεί όπου ο Σφιντέρσκι με κεφαλιά έστειλε την μπάλα ελάχιστα άουτ.



Η Φερεντσβάρος δεν είχε φτιάξει ευκαιρία στο ματς μέχρι που φτάσαμε στο 36' όταν ο Λέβι έκανε την προσποίηση στον Τουμπά και εκαπέλυσε το σουτ, αλλά η μπάλα, ευτυχώς έφυγε άουτ στην τελευταία φάση του πρώτου μέρους.



Με την ίδια φιλοσοφία και χωρίς κάποια παρέμβαση του Μπενίτεθ από τον πάγκο, μπήκε ο Παναθηναϊκός στο δεύτερο μέρος. Μετά από ένα μικρό «κύμα» πίεσης στο πρώτο διάστημα, απείλησε με σουτ του Μπακασέτα που έφυγε άουτ. Οι παίκτες του Παναθηναϊκού επέμειναν κυνηγώντας το γκολ που θα άλλαζε τη ροή του ματς και χάθηκε στο 54' η καλή ευκαιρία. Ο Σφιντέρσκι πήρε την μπάλα από τα αριστερά πάσαρε στον προωθημένο, Πάλμερ Μπράουν που έκανε το σουτ, αλλά ο Γκροφ εντυπωσιακά, απέκρουσε σε κόρνερ.



Η πίεση του «τριφυλλιού» συνεχίστηκε και δυο λεπτά αργότερα ήρθε μια ακόμη σπουδαία στιγμή. Ο Καλάμπρια με φοβερή σέντρα με το εξωτερικό από τα δεξιά έφερε την μπάλα στην περιοχή, ο Κυριακόπουλος με δυνατό άλμα έκανε κεφαλιά στο δεύτερο δοκάρι, αλλά ο Γκροφ και πάλι ήταν σε ετοιμότητα.



Λίγο αργότερα όμως, ένα λάθος έμελλε να αλλάξει τη ροή του ματς. Σε μια φάση διαρκείας στην περιοχή του Παναθηναϊκού, ο Λέβι έκανε το σουτ, ο Πάλμερ-Μπράουν γλίστρησε και βρήκε την μπάλα με το χέρι και ο διαιτητής υπέδειξε πέναλτι. Ο βοηθός είχε σηκώσει τη σημαία, για οφσάιντ, αλλά η παράβαση είχε προηγηθεί με τον ρέφερι να δείχνει την άσπρη βούλα, δίχως να κάνει on field review. O Γιουσούφ ανέλαβε την εκτέλεση και νίκησε από τα έντεκα βήματα τον Λαφόν, δίνοντας, άδικο, βάσει εικόνας, προβάδισμα στους Ούγγρους.



Το γκολ της Φερεντσβάρος, δεν άλλαξε τη φιλοσοφία του Παναθηναϊκού, με τον Μπενίτεθ να κάνει τις δικές του αλλαγές με τους Κώτσιρα και Ζαρουρί να παίρνουν τη θέση των Πάλμερ-Μπράουν και Σάντσες.



Η ομάδα του Μπενίτεθ έδειχνε να μην μπορεί να βρει λύσεις την στιγμή που και η Φερεντσβάρος, ήταν αρκετά... φλύαρη και δεν απείλησε ιδιαίτερα. Στο 86' ωστόσο ήρθε μια τρομερή ενέργεια από τη χρυσή, όπως αποδείχθηκε, αλλαγή του Ράφα Μπενίτεθ! Η μπάλα από τα δεξιά, μεταφέρθηκε στον άξονα και από εκεί στα αριστερά με τον Ζαρουρί να παίρνει την μπάλα και να τη φέρνει στο αριστερό, εξαπολύοντας μια... οβίδα που κατέληξε στα δίχτυα του Γκροφ και αποκατέστησε, εν μέρει την τάξη!

