Ο Ντόναλντ Τραμπ καταφέρθηκε δημόσια χθες Πέμπτη εναντίον του πρακτορείου ειδήσεων Associated Press, πυλώνα του αμερικανικού Τύπου, το οποίο χαρακτήρισε «οργανισμό της ριζοσπαστικής αριστεράς», εξαιτίας της άρνησης της σύνταξης του AP να υιοθετήσει τη μετονομασία του Κόλπου του Μεξικού σε «Κόλπο της Αμερικής».

Στον ανταποκριτή του πρακτορείου στον Λευκό Οίκο και γενικώς σε όλους τους συντάκτες του απαγορεύτηκε η πρόσβαση στο Οβάλ Γραφείο και στο προεδρικό αεροσκάφος επ’ αόριστον, τουλάχιστον όσο δεν αποδέχεται να μετονομάσει τον Κόλπο του Μεξικού σε «Κόλπο της Αμερικής», όπως ορίζει εκτελεστικό διάταγμα που υπέγραψε ο Ρεπουμπλικάνος.

«Βρισκόμαστε σε μάχη με ειδησεογραφικό οργανισμό, το AP, οργανισμό της ριζοσπαστικής αριστεράς, που μας μεταχειρίζεται όλους πολύ άσχημα, και αρνείται να αναγνωρίσει πως ο πρώην Κόλπος του Μεξικού έχει τώρα μετονομαστεί σε ‘Κόλπο της Αμερικής’», πέταξε ο αρχηγός του αμερικανικού κράτους κατά τη διάρκεια δημόσιας ομιλίας του.

Η κυβέρνηση Τραμπ αποπειράται «να υπαγορεύσει δημόσια στον Τύπο τις λέξεις που πρέπει να χρησιμοποιεί και προχωρά σε αντίποινα αν δεν υπακούει τις διαταγές του», τόνισε προχθές Τετάρτη η αντιπρόεδρος του AP Λόρεν Ίστον σε μήνυμά της στο Γαλλικό Πρακτορείο.

Η Τζούλι Πέις, αρχισυντάκτρια του πρακτορείου ειδήσεων, κατήγγειλε την «κατάφωρη παραβίαση της Πρώτης Τροπολογίας» του αμερικανικού Συντάγματος, που κατοχυρώνει την ελευθερία του Τύπου και την ελευθερία της έκφρασης.

Σε σημείωμα της σύνταξής του, το AP εξήγησε πως το εκτελεστικό διάταγμα με το οποίο μετονομάστηκε ο Κόλπος του Μεξικού δεν έχει ισχύ παρά μόνο στις ΗΠΑ, ενώ άλλες χώρες και διεθνείς οργανισμοί δεν έχουν καμιά υποχρέωση να το λάβουν υπόψη τους.

«Το Associated Press θα αναφέρεται σε αυτόν με το ιστορικό του όνομα ενώ θα προσθέτει το νέο του όνομα που επέλεξε ο Τραμπ», συνέχισε το πρακτορείο.

«Ο Κόλπος του Μεξικού φέρει αυτό το όνομα εδώ και πάνω από 400 χρόνια», θύμισε ακόμη το AP.

«Τώρα θα τους εμποδίζουμε (σ.σ. στους συντάκτες του πρακτορείου) να έχουν πρόσβαση σε όλες τις συνεντεύξεις Τύπου, είμαι σίγουρος πως θα αντιμετωπίσουν διώξεις στη δικαιοσύνη, κι ίσως κερδίσουν», έκρινε ο μεγιστάνας χθες, χωρίς να εξηγήσει τι εννοούσε όταν αναφέρθηκε σε προσφυγές στα δικαστήρια.

Το AP, που ιδρύθηκε το 1846 από δυο νεοϋορκέζικες εφημερίδες, μεταδίδει άρθρα, φωτογραφίες και βίντεο στους συνδρομητές του και το υλικό του αξιοποιείται από πάρα πολλά ΜΜΕ, αμερικανικά και μη. Το πρακτορείο, που χαρακτηρίζεται αληθινός θεσμός της δημοσιογραφίας στις ΗΠΑ, απασχολεί πάνω από 3.000 ανθρώπους σε όλο τον κόσμο. Έχει μεταδώσει πάνω από 375.000 τηλεγραφήματα και άρθρα, πάνω από 1,24 εκατ. φωτογραφίες, ανάμεσά τους πολλές που έμειναν στην Ιστορία, και 80.000 βίντεο, σύμφωνα με δεδομένα που είχε δημοσιοποιήσει το 2023.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.