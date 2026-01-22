Τις πληγές της μετράει η Αττική μετά τη φονική κακοκαιρία που κυριολεκτικά σάρωσε τα πάντα στο πέρασμα της.

Το Πυροσβεστικό Σώμα έλαβε 910 κλήσεις για παροχή βοήθειας μέσα στο τελευταίο 24ωρο, ενώ πραγματοποιήθηκαν 61 μεταφορές ατόμων σε ασφαλή σημεία.

Η Άνω Γλυφάδα με το πρώτο φως της ημέρας θυμίζει βομβαρδισμένο τοπίο. Δρόμοι μετατράπηκαν σε ορμητικά ποτάμια παρασύροντας στο πέρασμα τους πέτρες, μπάζα και κάδους απορριμμάτων.

Τραγική στιγμή καταγράφηκε στην οδό Κυρίλλου Μεθοδίου, όταν 56χρονη γυναίκα βρήκε τραγικό θάνατο, καθώς επιχειρούσε να διασχίσει τον δρόμο. Όχημα που είχε χάσει τον έλεγχο έπεσε πάνω της και την εγκλώβισε κάτω από δεύτερο σταθμευμένο αυτοκίνητο.

Στο πένθος όμως βυθίστηκε και η Κυνουρία καθώς 53χρονος λιμενικός έχασε τη ζωή του την ώρα που επιχειρούσε να ασφαλίσει σκάφος κατά τη διάρκεια της σφοδρής θαλασσοταραχής.

Γυναίκα παρασύρθηκε από τα νερά στην Άνω Γλυφάδα

Τραγικές είναι οι εικόνες από την Άνω Γλυφάδα, όπου μια γυναίκα παρασύρθηκε από τα ορμητικά νερά και βρέθηκε εγκλωβισμένη κάτω από αυτοκίνητο, το οποίο επίσης φέρεται να είχε παρασυρθεί. Τα ορμητικά νερά παρέσυραν αυτοκίνητα και κάδους απορριμμάτων.

Κινδύνεψε και δεύτερη γυναίκα στη Γλυφάδα

Από τον χείμαρρο κινδύνεψε και δεύτερη γυναίκα η οποία επιχείρησε να περάσει πεζή από τα ορμητικά νερά. Σε σοκαριστικό βίντεο που κυκλοφορεί, φαίνεται δύο άνδρες να την σώζουν, πριν παρασυρθεί.

Νεκρός λιμενικός που έπεσε στη θάλασσα στο Παράλιο Άστρος

Τραγικό περιστατικό σημειώθηκε το απόγευμα της Τετάρτης και στο Άστρος Κυνουρίας, όπου ένας 52χρονος λιμενικός έχασε τη ζωή του εν ώρα υπηρεσίας, κατά τη διάρκεια επιχείρησης εν μέσω σφοδρής κακοκαιρίας.

Σύμφωνα με επίσημη ενημέρωση του Λιμενικού Σώματος, το περιστατικό συνέβη κατά τη διάρκεια πεζής περιπολίας στον λιμένα Άστρους, με σκοπό την απομάκρυνση πολιτών και ιδιοκτητών σκαφών από το σημείο, λόγω των ιδιαίτερα επικίνδυνων καιρικών φαινομένων που επικρατούσαν στην περιοχή.

Κατά την επιχείρηση, δύο λιμενικοί παρασύρθηκαν από τα κύματα και έπεσαν στη θάλασσα. Αμφότεροι περισυλλέχθηκαν και μεταφέρθηκαν άμεσα στο τοπικό Κέντρο Υγείας, ωστόσο ο ένας εξ αυτών μεταφέρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του.

Δυστυχώς, στο Κέντρο Υγείας διαπιστώθηκε ο θάνατος του λιμενικού, ο οποίος έφερε τον βαθμό του Σημαιοφόρου. Ο δεύτερος λιμενικός είναι καλά στην υγεία του.

Μηνύματα από το 112 - Υπερχείλισε το Μεγάλο Ρέμα Ραφήνας

Με μήνυμα που εστάλη λίγο πριν τα μεσάνυχτα από το 112, καλούνται όσοι βρίσκονται κοντά στις εκβολές του Μεγάλου Ρέματος στη Ραφήνα να απομακρυνθούν προς το Δημαρχείο, λόγω υπερχείλισης του ρέματος.

Στον Ασπρόπυργο, χθες το απόγευμα εστάλη μήνυμα από το 112 με το οποίο κλήθηκαν οι κάτοικοι από την περιοχή Γκορύτσα, να απομακρυνθούν προς την περιοχή Γενοκτονίας λόγω υπερχείλισης του ρέματος του Αγίου Ιωάννου.

Σοβαρά προβλήματα στο οδικό δίκτυο

Μεγάλα προβλήματα σημειώθηκαν στο οδικό δίκτυο του λεκανοπεδίου καθώς δρόμοι πλημμύρισαν με αποτέλεσμα οχήματα να ακινητοποιηθούν και οι οδηγοί να χρειαστούν τη συνδρομή των πυροσβεστικών δυνάμεων προκειμένου να απομακρυνθούν σε ασφαλή σημεία.

Σε Γλυφάδα, Βούλα, Βάρη, Βουλιαγμένη, Ωρωπό, Κορωπί, Νέα Μάκρη και στον δήμο Σαρωνικού, εντοπίστηκαν τα μεγαλύτερα προβλήματα, με τους δρόμους σε πολλές περιπτώσεις να μετατρέπονται σε χειμάρρους.

Ποιες περιοχές θα «χτυπήσει» τις επόμενες ώρες η κακοκαιρία

Σύμφωνα με το επικαιροποιημένο Έκτακτο Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων (ΕΔΕΚΦ) που εκδόθηκε αργά το βράδυ της Τετάρτης από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ), κακοκαιρία προβλέπεται και σήμερα Πέμπτη με ισχυρές βροχές και καταιγίδες και κατά τόπους θυελλώδεις ανέμους.

Πιο αναλυτικά:

Α. Ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

α. στα νησιά του βορείου και ανατολικού Αιγαίου (περιφέρεια Βορείου Αιγαίου) έως το μεσημέρι της Πέμπτης 22-01-2026,

β. στα Δωδεκάνησα από νωρίς το πρωί της Πέμπτης 22-01-2026 έως το απόγευμα και

γ. στις Κυκλάδες πρόσκαιρα τις πρώτες πρωινές ώρες της Πέμπτης 22-01-2026.

Επισημαίνεται πως τα φαινόμενα θα είναι ιδιαίτερα έντονα και θα παρουσιάζουν αυξημένη επικινδυνότητα στα νησιά του βορείου και ανατολικού Αιγαίου.

Β. Πολύ θυελλώδεις νοτιοανατολικοί άνεμοι 8 με 10 μποφόρ θα πνέουν μέχρι το μεσημέρι της Πέμπτης 22-01-2026 στο ανατολικό Αιγαίο (περιοχή Δωδεκανήσων, ανατολικών Κυκλάδων και νησιών ανατολικού Αιγαίου).

Στις υπόλοιπες περιοχές της χώρας αναμένονται νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες.

Πρόσκαιρες χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ηπειρωτικά ορεινά, κυρίως κεντρικά και νότια.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Θα φτάσει στα βόρεια ηπειρωτικά τους 08 με 10 βαθμούς, στις υπόλοιπες περιοχές τους 12 με 14 ενώ στην Κρήτη, τις Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα θα φθάσει τους 17 με 18 και τοπικά τους 19 βαθμούς Κελσίου.

