Η δημοτικότητα του Τραμπ συνεχίζει να βυθίζεται, ζήτημα προς ζήτημα

Στην πρώτη επέτειο της ορκωμοσίας του, ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε, σε μια χαμηλής έντασης συνέντευξη Τύπου, ότι οι ΗΠΑ είναι η πιο «καυτή» χώρα στον κόσμο. Παρουσίασε με καμάρι μια χοντρή στοίβα σελίδων που, όπως είπε, κατέγραφαν τα επιτεύγματά του, ανάμεσά τους και τη μετονομασία του Κόλπου του Μεξικού.

Της Nia-Malika Henderson, αρθρογράφου του Bloomberg

Ωστόσο, κατά τον πρώτο χρόνο της δεύτερης θητείας του, οι Αμερικανοί έχουν αποστασιοποιηθεί από τον πρόεδρό τους, δυσαρεστημένοι από τον τρόπο με τον οποίο χειρίζεται τα βασικά ζητήματα της χώρας.

Εκλεγμένος με υποσχέσεις ότι θα μείωνε τις τιμές, θα απέλαυνε εκατομμύρια μεταναστών και θα έφερνε ηρεμία και τάξη σε έναν «κόσμο που φλέγεται», ο Τραμπ ξεκινά τον δεύτερο χρόνο της δεύτερης θητείας του με τις τιμές να παραμένουν υψηλές, βίαιες εικόνες επιχειρήσεων κατά μεταναστών να κατακλύζουν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και τον κόσμο σε κατάσταση έντασης, συχνά εξαιτίας δηλώσεων που έχει κάνει ο ίδιος, είτε για το ότι θα «διοικήσει» τη Βενεζουέλα, είτε για το ότι θα πάρει τη Γροιλανδία «με τον δύσκολο τρόπο».

Επειδή ο Τραμπ ήταν πάντοτε εμμονικός με τις δημοσκοπήσεις, έχει νόημα να εξεταστεί από πού ξεκίνησε και πού βρίσκεται σήμερα. Συνολικά, ο Τραμπ μπήκε για δεύτερη φορά στον Λευκό Οίκο με μερικά από τα υψηλότερα ποσοστά του. Μπαίνει όμως στον δεύτερο χρόνο της δεύτερης θητείας του από μια πολύ διαφορετική αφετηρία.

Κόστος ζωής

Περίπου έναν μήνα μετά την έναρξη της δεύτερης θητείας του Τραμπ, οι Αμερικανοί άρχισαν να βλέπουν αρνητικά το τι έκανε - ή, πιο συγκεκριμένα, τι δεν έκανε - για την αντιμετώπιση του κόστους ζωής. Κατά την ορκωμοσία του, μόλις το 36% των Αμερικανών αποδοκίμαζε τον χειρισμό της οικονομίας από τον Τραμπ, αλλά μόλις έναν μήνα αργότερα το ποσοστό αυτό είχε ανέβει στο 47%.

Τι συνέβη; Οι Αμερικανοί αγόραζαν καθημερινά πράγματα και προσπαθούσαν να αγοράσουν και ακριβά, όπως σπίτια, νιώθοντας την ίδια οικονομική πίεση όπως πριν. Ο Τραμπ, όμως, ελάχιστα ασχολούνταν με αυτό. Αντ’ αυτού, ο νέος πρόεδρος έκανε παρέα με τον δισεκατομμυριούχο Ίλον Μασκ, ο οποίος απέλυε αδιακρίτως ομοσπονδιακούς υπαλλήλους σε ένα χαοτικό ξέσπασμα, που είχε ελάχιστη σχέση με όσα περίμεναν οι πολίτες από μια προεδρία Τραμπ.

Ο Τραμπ επιδείνωσε περαιτέρω τη θέση του στο ζήτημα του κόστους ζωής ανακοινώνοντας ένα κύμα δασμών την «Ημέρα της Απελευθέρωσης», στις 9 Απριλίου, μια κίνηση που οι Αμερικανοί ένιωσαν ως αύξηση φόρων. Τα ποσοστά του φαίνεται να έχουν σταθεροποιηθεί προς το παρόν, αλλά αυτό οφείλεται μάλλον λιγότερο στις ασύνδετες ομιλίες του περί «προσιτών τιμών» και περισσότερο στο γεγονός ότι διαθέτει μια σκληρή βάση φανατικών υποστηρικτών.

Ο Τραμπ μετέτρεψε το ισχυρό του χαρτί σε αδυναμία, βλέποντας μια αύξηση 12 μονάδων στην αποδοκιμασία του, από 39% σε 51% μέσα στον τελευταίο χρόνο.

Παρέδωσε αυτό που ήθελαν οι ψηφοφόροι κλείνοντας τα σύνορα και σταματώντας την εισροή μεταναστών, ένα ζήτημα που είχε πλήξει τους Δημοκρατικούς, κυρίως τον πρώην πρόεδρο Τζο Μπάιντεν και την πρώην αντιπρόεδρο Καμάλα Χάρις κατά την προεκλογική της πορεία.

Όμως, η εικόνα είναι διαφορετική όσον αφορά την εκστρατεία μαζικών απελάσεων που έχει υποσχεθεί. Το χάος και η σκληρότητα που επιδείχθηκαν έχουν καταδικαστεί ακόμη και από ορισμένους από τους πιο ένθερμους υποστηρικτές του Τραμπ, όπως ο podcaster Τζο Ρόγκαν. Ο Ρόγκαν χαρακτήρισε «φρικιαστική» την απέλαση, τον Μάρτιο, του Άντρι Χοσέ Ερνάντες Ρομέρο, ενός ομοφυλόφιλου makeup artist και αιτούντος άσυλο από τη Βενεζουέλα, στη διαβόητη φυλακή CECOT στο Ελ Σαλβαδόρ. Ακολούθησε το "Alligator Alcatraz", που ανακοινώθηκε τον Ιούνιο. «Είναι λίγο αμφιλεγόμενο, αλλά δεν θα μπορούσα να νοιαστώ λιγότερο», είπε ο Τραμπ κατά την επίσκεψή του τον Ιούλιο.

Το δεύτερο μισό του έτους σημαδεύτηκε από την ανάπτυξη πρακτόρων της ICE και στρατευμάτων της Εθνοφρουράς σε αρκετές «μπλε» πόλεις. Μέχρι τον Νοέμβριο, ακόμη και ο Πάπας φάνηκε να θεωρεί ότι τα πράγματα είχαν ξεπεράσει τα όρια.

Η δολοφονία της Ρενέ Γκουντ και όσα ακολούθησαν, συμπεριλαμβανομένων χαοτικών σκηνών διαδηλώσεων και αυξημένης στρατιωτικής παρουσίας, θα συνεχίσουν να διαβρώνουν τα ποσοστά του Τραμπ, σε ένα ζήτημα που άλλοτε ήταν πλεονέκτημα για τον ίδιο και το κόμμα του.

Εξωτερική πολιτική

Η εχθρική στάση του Τραμπ απέναντι στους παραδοσιακούς συμμάχους δεν έχει γίνει δεκτή θετικά από τους Αμερικανούς. Η επιμονή του ότι ο Καναδάς θα έπρεπε να γίνει η 51η πολιτεία, ακόμη και πριν από την ορκωμοσία του, αποκάλυψε τις επεκτατικές του φιλοδοξίες.

Οι αυτοκρατορικές βλέψεις του προέδρου συνέβαλαν στο να καταστεί η εξωτερική πολιτική, συνήθως ζήτημα δεύτερης γραμμής για τους ψηφοφόρους, μεγαλύτερη ανησυχία για τους απλούς Αμερικανούς. Η αρχική του εικόνα, μοιρασμένη μεταξύ έγκρισης και αποδοκιμασίας, υποχώρησε νωρίς και έκτοτε έχει σταθεροποιηθεί σε χαμηλά επίπεδα. Πριν από έναν χρόνο, το 37% αποδοκίμαζε τον χειρισμό της εξωτερικής πολιτικής από τον Τραμπ. Σήμερα, το ποσοστό αυτό ανέρχεται στο 51%.

Τον Φεβρουάριο, ο Τραμπ και ο αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς, στράφηκαν εναντίον του Ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι, σε μια τηλεοπτική συνάντηση, επιπλήττοντάς τον για έλλειψη ευγνωμοσύνης, την ώρα που ο πόλεμος που ο Τραμπ είχε υποσχεθεί να τερματίσει από «την πρώτη ημέρα» της προεδρίας του συνεχιζόταν. Ο Τραμπ πρότεινε επίσης ότι οι ΗΠΑ θα κατείχαν και θα έλεγχαν τη Γάζα, μετατρέποντάς τη σε «Ριβιέρα της Μέσης Ανατολής». Οι θερινές επιθέσεις στις πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν και η κατάπαυση πυρός στη Γάζα τον Οκτώβριο δεν άλλαξαν σημαντικά τα ποσοστά του. Οι απειλές του να πάρει τη Γροιλανδία δεν πρόκειται να βοηθήσουν.

Είναι επίσης πιθανό ότι μέρος της δυσαρέσκειας των ψηφοφόρων οφείλεται στην ενασχόληση του Τραμπ με την εξωτερική πολιτική εις βάρος των καθημερινών, οικιακών οικονομικών ζητημάτων. Οι τελευταίοι 12 μήνες περιλάμβαναν αρκετές αμφιλεγόμενες ή υπερβολικά εγκάρδιες συναντήσεις στο Οβάλ Γραφείο, την ώρα που η αμερικανική οικονομία έδειχνε αυξανόμενα σημάδια αδυναμίας. (Παρά τους κομπασμούς του Τραμπ για το χρηματιστήριο των ΗΠΑ, η πραγματικότητα είναι ότι οι διεθνείς αγορές τα πήγαν ακόμη καλύτερα.)

Χωρίς μια σημαντική αλλαγή πορείας, ή μια μεγάλη οικονομική άνθηση, τα αρνητικά δημοσκοπικά ποσοστά του Τραμπ είναι πιθανό να συνεχίσουν να τον ακολουθούν, όπως και το κόμμα του, καθώς θα προσπαθούν να διατηρήσουν τον έλεγχο της κυβέρνησης στις ενδιάμεσες εκλογές.



Πηγή: skai.gr

