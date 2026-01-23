Οι τελευταίες εξελίξεις στις διατλαντικές σχέσεις και οι επιπτώσεις τους στην ΕΕ τέθηκαν επί τάπητος στο έκτακτο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στις Βρυξέλλες. Οι ηγέτες των κρατών μελών της ΕΕ ενημερώθηκαν από την πρωθυπουργό της Δανίας, Μέτε Φρεντέρικσεν, για τη συμφωνία που επιτεύχθηκε σχετικά με την προσέγγιση του θέματος της Γροιλανδίας, ανάμεσα στον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ και τον ΓΓ του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, με τον οποίο είχε συνομιλίες η Δανή πρωθυπουργός. Όπως αποκάλυψε ανώτερος αξιωματούχος, ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα, είχε σήμερα συνομιλία με τον ΓΓ του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε.

Αν και η αίσθηση του κατεπείγοντος για την υλοποίηση του έκτακτου Συμβουλίου έχει απομακρυνθεί μετά την αλλαγή στάσης του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, το ζητούμενο παρέμεινε η «σταθεροποίηση των σχέσεων». Σύμφωνα με τον ανώτερο αξιωματούχο, οι ηγέτες της ΕΕ αποτίμησαν θετικά την άμεση αντίδρασή του Τραμπ στο ζήτημα της Γροιλανδίας και την υπαναχώρησή του στην απειλή επιβολής δασμών σε έξι κράτη μέλη της ΕΕ.

Στις σημερινές συνομιλίες τους οι ηγέτες επικεντρώθηκαν στην αποκωδικοποίηση των γενεσιουργών αιτίων της κρίσης με τις ΗΠΑ και αναζήτησαν τρόπους για τη μείωση των εντάσεων.

Δεν αναμένεται να υπάρξει κείμενο συμπερασμάτων από τη Σύνοδο Κορυφής, αλλά τοποθέτηση του προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα.

