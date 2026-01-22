Η ουκρανική αντιπροσωπεία ξεκίνησε το ταξίδι για τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, προκειμένου να συναντηθεί με την αντίστοιχη ρωσική, δήλωσε αργά το βράδυ της Πέμπτης ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

«Η ομάδα μας κατευθλυνεται προς τα ΗΑΕ για τις διαπραγματεύσεις με τους Αμερικανούς και τους Ρώσους», έγραψε στο Telegram ο πρόεδρος της Ουκρανίας. «Θα περιμένουμε να δούμε πώς θα πάει και θα αποφασίσουμε τα επόμενα βήματα», πρόσθεσε.

Νωρίτερα, ο ίδιος δήλωσε ότι τριμερής Ουκρανίας-Ρωσίας-ΗΠΑ θα λάβει χώρα αύριο Παρασκευή και μεθαύριο Σάββατο.

Ο Ουκρανός πρόεδρος δήλωσε επίσης ότι κατά τη διάρκεια των επαφών που είχε στο Νταβός, ήρθε σε συμφωνία για την προμήθεια ενός νέου αντιαεροπορικού συστήματος, «προκειμένου να προφυλάξουμε τους ανρρώπους μας», όπως τόνισε χαρακτηριστικά.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.