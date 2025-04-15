Παρά τη δικαστική απόφαση, το AP παραμένει αποκλεισμένο από τον Λευκό Οίκο

Την περασμένη εβδομάδα, ομοσπονδιακός δικαστής έδωσε εντολή στον Λευκό Οίκο να σταματήσει να εμποδίζει την πρόσβαση των δημοσιογράφων του Associated Press σε προεδρικές εκδηλώσεις λόγω της απόφασης του ειδησεογραφικού πρακτορείου να συνεχίσει να χρησιμοποιεί τον όρο «Κόλπος του Μεξικού».

Ο δικαστής Trevor N. McFadden αποφάσισε να άρει την απαγόρευση, η οποία είχε τεθεί σε ισχύ από τις 11 Φεβρουαρίου, υποστηρίζοντας ότι ο αποκλεισμός των δημοσιογράφων του πρακτορείου παραβιάζει τα συνταγματικά τους δικαιώματα.

Ωστόσο, τη Δευτέρα ήταν σαν να μην είχε αλλάξει τίποτα. Το AP δεν συμπεριλήφθηκε στη μικρή ομάδα δημοσιογράφων που κάλυπταν τον πρόεδρο, όπως συνέβαινε πριν από την απαγόρευση. Και όταν δημοσιογράφοι του AP προσπάθησαν να καλύψουν τη συνάντηση του Τραμπ με τον πρόεδρο του Ελ Σαλβαδόρ, στο Οβάλ Γραφείο, απορρίφθηκαν.

«Οι δημοσιογράφοι μας αποκλείστηκαν από το Οβάλ Γραφείο σήμερα», δήλωσε η εκπρόσωπος του AP Λόρεν Ίστον. «Αναμένουμε από τον Λευκό Οίκο να αποκαταστήσει τη συμμετοχή του AP στην ομάδα από σήμερα, όπως προβλέπεται στο διάταγμα ασφαλιστικών μέτρων».

Ενώ οι φωτογράφοι του AP μπόρεσαν να καλύψουν προεδρική εκδήλωση με την ομάδα ποδοσφαίρου του Ohio State University, δεν παρευρέθη δημοσιογράφος.

Οι δικηγόροι του Λευκού Οίκου άσκησαν έφεση κατά της απόφασης στο Εφετείο των ΗΠΑ για την Περιφέρεια της Κολούμπια.

Το απόγευμα της Πέμπτης, ο Λευκός Οίκος θα έχει την ευκαιρία να συζητήσει ενώπιον τριμελούς επιτροπής δικαστών γιατί θα πρέπει να συνεχιστεί η απαγόρευση, κόντρα στην απόφαση του ομοσπονδιακού δικαστή.

Οι δικηγόροι του AP έστειλαν επιστολή διαφωνώντας με τον νομικό ελιγμό του Λευκού Οίκου και υποστηρίζοντας ότι η διαταγή δεν πρέπει να ανασταλεί.

Πηγή: skai.gr

