Η Ρωσία ανακοίνωσε ότι τα βομβαρδιστικά αεροσκάφη μεγάλου βεληνεκούς της πραγματοποίησαν προγραμματισμένη πεντάωρη περιπολική πτήση πάνω από τη Βαλτική Θάλασσα την Πέμπτη — μια επιχείρηση που πιθανότατα προοριζόταν ως επίδειξη δύναμης καθώς οι διπλωματικές προσπάθειες για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία εντείνονται, σχολιάζει το CNN.

Το ρωσικό Υπουργείο Άμυνας εξέδωσε ανακοίνωση σχετικά με την πτήση λίγα λεπτά μετά την έναρξη της συνάντησης στο Κρεμλίνο μεταξύ του Ρώσου προέδρου Βλαντιμίρ Πούτιν και των Αμερικανών διαπραγματευτών, στη Μοσχα.

«Ρωσικά στρατηγικά βομβαρδιστικά Tu-22M3 εκτέλεσαν προγραμματισμένη περιπολία πάνω από διεθνή ύδατα στη Βαλτική, ανακοίνωσε.

Σύμφωνα με την ενημέρωση του ρωσικού υπουργείου στην πλατφόρμα Telegram, «τα στρατηγικά βομβαρδιστικά συνοδεύονταν από μαχητικά αεροσκάφη Su-35S και Su-30SM».

Η Ρωσία πραγματοποιεί παρόμοιες πτήσεις σε τακτική βάση, ωθώντας συχνά τις χώρες του ΝΑΤΟ να απογειώσουν αεροσκάφη στην περιοχή.

Εν τω μεταξύ, η συνάντηση μεταξύ του Ρώσου προέδρου Βλαντιμίρ Πούτιν και των Αμερικανών διαπραγματευτών, βρίσκεται σε εξέλιξη. Η αμερικανική αντιπροσωπεία περιλαμβάνει τον ειδικό απεσταλμένο Στιβ Γουίτκοφ, τον γαμπρό του Ντόναλντ Τραμπ, Τζάρεντ Κούσνερ, και τον Τζος Γκρούνμπαουμ, Επίτροπο της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Αγορών.

Ο Γκρούνμπαουμ συμμετείχε προηγουμένως σε διαβουλεύσεις ΗΠΑ-Ρωσίας που πραγματοποιήθηκαν στο Μαϊάμι της Φλόριντα, ανέφερε το ρωσικό κρατικό μέσο ενημέρωσης TASS.

Ο βοηθός του Πούτιν, Γιούρι Ουσάκοφ, και ο Κίριλ Ντμίτριεφ, επικεφαλής του ρωσικού κρατικού επενδυτικού ταμείου, συμμετέχουν από τη ρωσική πλευρά στις συνομιλίες.

Ο Πούτιν χαιρέτησε τους διαπραγματευτές με χειραψία καθώς έφτασαν στο Κρεμλίνο για να συζητήσουν για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, σύμφωνα με βίντεο που δημοσίευσε το Κρεμλίνο.

Πηγή: skai.gr

