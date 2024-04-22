Πάνω από το 70% του παγκόσμιου εργατικού δυναμικού εκτίθεται σε κινδύνους που συνδέονται με την κλιματική αλλαγή, η οποία κάθε χρόνο προκαλεί εκατοντάδες χιλιάδες θανάτους, ανακοίνωσε σήμερα ο Διεθνής Οργανισμός Εργασίας (ILO) προσθέτοντας ότι οι κυβερνήσεις θα πρέπει να λάβουν μέτρα γιατί ο αριθμός των θυμάτων αυξάνεται.

Η μόλυνση του αέρα είναι ο πιο μοιραίος κίνδυνος προκαλώντας περίπου 860.000 θανάτους που συνδέονται με την εργασία μεταξύ των εργατών σε εξωτερικούς χώρους ετησίως, διαπιστώνει η έκθεση του ILO.

Η ακραία ζέστη προκαλεί 18.970 θανάτους εργατών κάθε χρόνο και η υπεριώδης ακτινοβολία 18.960 μέσω καρκίνου του δέρματος που δεν είναι μελάνωμα, αναφέρεται.

Σε παγκόσμιο επίπεδο οι εργάτες, ειδικά οι φτωχότεροι, είναι πιο ευάλωτοι σε σχέση με τον γενικό πληθυσμό, στους κινδύνους των ακραίων καιρικών φαινομένων όπως οι καύσωνες, οι ξηρασίες, οι δασικές πυρκαγιές και οι τυφώνες γιατί είναι συχνά οι πρώτοι που εκτίθενται ή γιατί εκτίθενται για μεγαλύτερες περιόδους και με μεγαλύτερη σφοδρότητα.

«Οι μεγαλύτερες επιπτώσεις θα είναι ορατές στους φτωχούς εργάτες, σε εκείνους που απασχολούνται στην άτυπη οικονομία και στους εργάτες σε πολύ μικρές και σε μικρές επιχειρήσεις», σημειώνει η έκθεση.

Σε κάποιες περιπτώσεις, η ίδια η τεχνολογία που στοχεύει στην επιβράδυνση της κλιματικής αλλαγής--όπως οι ηλιακοί συλλέκτες και οι μπαταρίες λιθίου ιόντων για τα ηλεκτρικά οχήματα--μπορεί να καταλήξει να προκαλεί περισσότερους κινδύνους καθώς περιέχει τοξικά χημικά, προστίθεται.

Καθώς επιταχύνεται η κλιματική αλλαγή, οι κυβερνήσεις και οι εργοδότες πασχίζουν να προστατεύσουν τους εργάτες, σημειώνει η έκθεση του ILO.

«Ενας εντυπωσιακός αριθμός εργατών είναι ήδη εκτεθειμένοι σε κινδύνους που συνδέονται με την κλιματική αλλαγή στον εργασιακό τους χώρο και αυτό το μόνο που ενδέχεται είναι να επιδεινωθεί», αναφέρει στα συμπεράσματά της η έκθεση που τιτλοφορείται "Διασφαλίζοντας την ασφάλεια και την υγεία στο εργασιακό περιβάλλον σε ένα κλίμα που αλλάζει".

"Καθώς οι κίνδυνοι εξελίσσονται και εντατικοποιούνται θα είναι απαραίτητο να επανεξεταστεί η υπάρχουσα νομοθεσία ή να δημιουργηθούν νέοι κανονισμοί και οδηγίες", σημειώνεται.

Κάποιες χώρες έχουν βελτιώσει την προστασία των εργατών από τις υψηλές θερμοκρασίες, όπως το Κατάρ, η πολιτική του οποίου δέχτηκε έντονη κριτική κατά την προετοιμασία της διοργάνωσης του Παγκόσμιου Κυπέλου Ποδοσφαίρου το 2022.

Ωστόσο, οι κανονισμοί που αφορούν άλλους κινδύνους όπως η αυξανόμενη χρήση παρασιτοκτόνων για τους εργάτες σε γεωργικές εργασίες, είναι λιγότερο συχνοί.

Όπως επισημαίνει η έκθεση, το ποσοστό των εργατών σε όλο τον κόσμο που είναι εκτεθειμένοι στον πιο διαδεδομένο κίνδυνο, δηλαδή στην αύξηση της θερμοκρασίας, έχει αυξηθεί κατά περίπου πέντε ποσοστιαίες μονάδες κατά τις δύο τελευταίες δεκαετίες φθάνοντας το 70,90%.

Συχνά συνυπάρχουν και άλλοι κλιματικοί κίνδυνοι δημιουργώντας έτσι ένα "κοκτέιλ κινδύνων", υπογραμμίζει ο ILO, με την υπεριώδη ακτινοβολία και την ατμοσφαιρική ρύπανση να επηρεάζουν η καθεμιά 1,6 δισεκατομμύριο ανθρώπους.

Καθώς ένας εργάτης είναι πιθανόν να εκτίθεται ταυτόχρονα σε πολλαπλούς κινδύνους, είναι αδύνατο να υπολογιστεί ακριβώς το ποσοστό εκείνων που κινδυνεύουν ανάμεσα στα 3,4 δισεκατομμύρια του παγκόσμιου εργατικού δυναμικού, σύμφωνα με εκπρόσωπο του ILO.

Οι κίνδυνοι που συνδέονται με το κλίμα συνδέονται επίσης και με τον καρκίνο, με τη δυσλειτουργία των νεφρών και με παθήσεις του αναπνευστικού, γεγονός που οδηγεί σε θανάτους ή σε χρόνιες παθήσεις ή αναπηρίες.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

