Ιρλανδία: Την παραίτησή του ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός Λίο Βαράντκαρ

Λονδίνο, Θανάσης Γκαβός

Την παραίτησή του από την ηγεσία της χώρας και του κόμματός του «για προσωπικούς και πολιτικούς λόγους» ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός της Ιρλανδίας Λίο Βαράντκαρ.

Ενώ αποχωρεί άμεσα από την ηγεσία του κόμματος Fine Gael, θα παραμείνει πρωθυπουργός μέχρι ο διάδοχός του να είναι σε θέση να αναλάβει καθήκοντα.

Η εκλογή του νέου ηγέτη του Fine Gael θα γίνει πριν από το κομματικό συνέδριο στις 6 Απριλίου, έτσι ώστε το ιρλανδικό κοινοβούλιο Dail να αναδείξει τον νέο πρωθυπουργό με την επιστροφή από τις διακοπές του καθολικού Πάσχα (στα μέσα Απριλίου).

Όπως εξήγησε κατά την αιφνίδια ανακοίνωση, πιστεύει πως ένας νέος πρωθυπουργός θα είναι σε καλύτερη θέση να δώσει περαιτέρω ώθηση στη χώρα. «Μετά από επτά χρόνια στην εξουσία, δεν είμαι πλέον ο καλύτερος για αυτή τη θέση», είπε εμφανώς συγκινημένος ο κ. Βαράντκαρ.

«Δίνουμε τα πάντα μέχρι να μην μπορούμε άλλο. Και μετά αποχωρούμε», πρόσθεσε, διαβεβαιώνοντας ότι αυτός είναι ο μόνος λόγος της παραίτησης και ότι δεν αποχωρεί για να αναλάβει κάποια άλλη θέση.

Παρέθεσε σειρά επιτευγμάτων της διακυβέρνησής του, παραδεχόμενος όμως παράλληλα ότι υπάρχουν και τομείς στους οποίους δεν σημειώθηκε επαρκής επιτυχία ή σημειώθηκε ακόμα και οπισθοδρόμηση, αφήνοντας τους αντιπάλους του να τους κατονομάσουν.

Τα πρώτα ονόματα των πιθανών αντικαταστατών του που ακούγονται είναι αυτά των υπουργών Πασκάλ Ντόνοχιου, Σάιμον Χάρις, Σάιμον Κόβενι και Χέδερ Χάμφρις.

Ο κ. Βαράντκαρ διανύει τη δεύτερη θητεία του ως πρωθυπουργός από το Δεκέμβριο του 2022, μετά από την περίοδο 2017-2020.

Είχε γίνει ο νεαρότερος ηγέτης της Ιρλανδίας όταν ανέλαβε τα ηνία του κεντροδεξιού Fine Gael.

