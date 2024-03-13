Άραγε παίρνει διαζύγιο; Αναρρώνει από μια χειρουργική επέμβαση αισθητικής φύσης; Ή ακόμα, είναι ζωντανή; Η φωτογραφία που φιλοδοξούσε να καθησυχάσει τους Βρετανούς πολίτες για την κατάσταση της υγείας της πριγκίπισσας Κέιτ είχε το αντίθετο αποτέλεσμα, καθώς τροφοδότησε τις πιο τρελές εικασίες.

Η συγγνώμη της πριγκίπισσας της Ουαλίας, η οποία ανέλαβε τη Δευτέρα την ευθύνη για μια «πειραγμένη» φωτογραφία που δημοσίευσε με την ευκαιρία της Γιορτής της Μητέρας στη Βρετανία την Κυριακή, πυροδότησε τις φήμες για το πρόσωπό της.

Σε ένα σύντομο μήνυμα που δημοσίευσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η Κέιτ Μίντλετον δήλωσε πως προσπάθησε να επεξεργαστεί τη φωτογραφία και ευθύνεται για τα πολλά ρετούς, τα οποία οδήγησαν στην απόσυρση του φωτογραφικού στιγμιότυπου από πέντε από τα μεγαλύτερα πρακτορεία, μεταξύ αυτών το Γαλλικό Πρακτορείο, τα οποία τη δημοσίευσαν.

Το εν λόγω φιάσκο επέτρεψε έναν νέο κατακλυσμό θεωριών για τη σύζυγο του διαδόχου του βρετανικού θρόνου, οι οποίες συγκεντρώνονται στο διαδίκτυο υπό τον τίτλο «Katespiracy», δηλαδή Κέιτ και «συνωμοσία» μετά το «Photogape».

Αυτές οι φήμες, τις οποίες τροφοδοτεί η απουσία της πριγκίπισσας που δεν έχει κάνει καμία δημόσια εμφάνιση από τα Χριστούγεννα και υποβλήθηκε σε μια επέμβαση στην κοιλιακή χώρα τον Ιανουάριο, είχαν ξεκινήσει πριν από τη δημοσίευση της φωτογραφίας.

Η fake φωτογραφία που πυροδότησε την κρίση

Για ορισμένους, η Κέιτ αναρρώνει από μια διατροφική διαταραχή ή αναρρώνει από μια πλαστική επέμβαση. Για άλλους, η απουσία της αποτελεί ένδειξη ότι ο γάμος της με τον πρίγκιπα Ουίλιαμ καταρρέει. Άλλοι, στο τέλος, διερωτώνται ακόμα κι αν είναι ζωντανή.

Η δημοσίευση της φωτογραφίας από το παλάτι του Κένσινγκτον υποτίθεται ότι θα κάλμαρε τις φήμες και θα καθησύχαζε. Όμως, οι χρήστες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης σύντομα αποκάλυψαν ασυνέπειες, όπως την κακή ευθυγράμμιση του φερμουάρ στο σακάκι της Κέιτ. Το γεγονός ότι η πριγκίπισσα παραδέχθηκε μια παραποίηση, χωρίς ωστόσο να δημοσιεύσει την πρωτότυπη φωτογραφία, ούτε να εξηγήσει τους λόγους της συγκεκριμένης δημοσίευσης, το μόνο που έκανε ήταν να ενισχύσει τις αμφιβολίες των χρηστών του διαδικτύου.

Ο… θάμνος

«Το ηθικό δίδαγμα της ιστορίας μιας επεξεργασμένης βασιλικής φωτογραφίας είναι απλό: (πρέπει) να λέγονται όλα», έγραψε ο Σάιμον Τζένκινς, αρθρογράφος στον Guardian. «Σε αυτή τη φάση, η προστασία της ιδιωτικής ζωής δεν λειτουργεί. Τροφοδοτεί τις φήμες, τα κουτσομπολιά και προϊόντα φαντασίας».

Εξαιτίας της απουσίας διαφάνειας στη μετάδοση πληροφοριών στο θέμα της Κέιτ, πολλοί χρήστες του διαδικτύου συμμετέχουν σε ένα παιχνίδι «μάντεψε ποιος, μάντεψε τι», διερωτώμενοι τι θα μπορούσε να κρύβει το παλάτι. «Κάθε οικογένεια κρύβει ένα μυστικό», διαβάζει κανείς πάνω σε μια φωτογραφία που κυκλοφορεί στο Χ, η οποία διαφημίζει ένα ψεύτικο ντοκιμαντέρ του Netflix με τον τίτλο: «Η βασιλική συνωμοσία: η εξαφάνιση της Κέιτ Μίντλετον». Στην πλατφόρμα, πολλοί χρήστες εκφράζουν αμφιβολίες για το γεγονός ότι η πριγκίπισσα βρίσκεται πίσω από την επεξεργασία αυτής της φωτογραφίας.

Για να ξετυλίξουν το μυστήριο της φωτογραφίας, ορισμένοι φθάνουν στο σημείο να ρωτήσουν κηπουρούς για να μάθουν εάν ο… θάμνος που βρίσκεται πίσω από την Κέιτ θα μπορούσε να έχει τόσα φύλλα αυτήν την περίοδο του έτους.

Κάποιοι άλλοι παρατηρητές υποστηρίζουν, με μια δόση χιούμορ, ότι η πριγκίπισσα ενδέχεται να εγκατέλειψε την οικογένειά της για να παρακολουθήσει εντατικά μαθήματα Photoshop, του λογιστικού επεξεργασίας φωτογραφιών.

Σε αυτό το κλίμα και οι εκκλήσεις των υπερασπιστών της μοναρχίας για σεβασμό της ιδιωτικής ζωής της πριγκίπισσας πέφτουν στο κενό.

Αυτή η σωρεία αναρτήσεων σχετικά με την Κέιτ κατάφερε να προσελκύσει την προσοχή τμημάτων του πληθυσμού που συνήθως δεν ενδιαφέρονται για το βασιλικό gossip και όλο αυτό θυμίζει το φαινόμενο Στρέιζαντ, επισημαίνουν παρατηρητές. Αυτό το μιντιακό φαινόμενο συνίσταται στην υπέρ μετάδοση μιας πληροφορίας που κάποιο πρόσωπο επιχειρούσε αρχικά να κρύψει.

Μια νέα φωτογραφία που τράβηξαν βασιλικοί φωτογράφοι το απόγευμα της Δευτέρας και στην οποία απεικονίζεται η Κέιτ μέσα σε ένα αυτοκίνητο στο πλευρό του πρίγκιπα Ουίλιαμ επικρίθηκε αμέσως ως επεξεργασμένη στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Η ομολογία της πριγκίπισσας για την «πειραγμένη» φωτογραφία λαμβάνει χώρα σε ένα πλαίσιο μεγάλων ανησυχιών που εκφράζονται σχετικά με τις πλαστές φωτογραφίες, ιδίως λόγω των πρόσφατων προόδων της Τεχνητής Νοημοσύνης (IA). «Οι πολίτες έχουν σήμερα ένα γενικευμένο αίσθημα ανθυγιεινούς σύγχυσης, καχυποψίας και έλλειψης εμπιστοσύνης» επισημαίνει ο συγγραφέας Τσάρλι Βάρζελ στην εφημερίδα The Atlantic.

«Όπως το αποδεικνύει το φιάσκο αυτής της βασιλικής φωτογραφίας, η εποχή των deepfakes (ήτοι φωτογραφίες, ηχητικά ή βίντεο που είναι παραποιημένα ψηφιακά) δεν έχει ανάγκη να τροφοδοτηθεί από τη γενετική τεχνητή νοημοσύνη, ένα βιαστικό Photoshop αρκεί».



Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.