Οι επικεφαλής των αμερικανικών και ισραηλινών υπηρεσιών πληροφοριών αποχώρησαν από την Ντόχα, έπειτα από έναν νέο κύκλο διαπραγματεύσεων για μια εκεχειρία στη Λωρίδα της Γάζας, ανέφερε σήμερα στο Γαλλικό Πρακτορείο μια πηγή με γνώση των συζητήσεων.

Ο διευθυντής της CIA Μπιλ Μπερνς και ο αρχηγός της Μοσάντ Νταβίντ Μπαρνέα έφυγαν από την πρωτεύουσα του Κατάρ το βράδυ του Σαββάτου «για να ενημερώσουν τις ομάδες τους στις χώρες τους σχετικά με αυτόν τον κύκλο» διαπραγματεύσεων, εξήγησε αυτή η πηγή, που δεν θέλησε να κατονομαστεί.

Αυτές οι διαπραγματεύσεις «επικεντρώθηκαν στις λεπτομέρειες και σε μία αναλογία για την ανταλλαγή ομήρων και κρατουμένων», συμπλήρωσε η πηγή, διευκρινίζοντας πως οι «τεχνικές ομάδες παραμένουν στην Ντόχα».

Οι χώρες διαμεσολαβητές- ΗΠΑ, Κατάρ και Αίγυπτος, έχουν εμπλακεί εδώ και εβδομάδες σε διαπραγματεύσεις για την εφαρμογή μιας εκεχειρίας, έπειτα από πεντέμισι μήνες πολέμου μεταξύ του Ισραήλ και της παλαιστινιακής ισλαμιστικής οργάνωσης Χαμάς και για τη σύναψη μιας συμφωνίας για την απελευθέρωση ομήρων που κρατούνται στη Γάζα με αντάλλαγμα την αποφυλάκιση Παλαιστινίων κρατουμένων από το Ισραήλ.

Το Ισραήλ ανακοίνωσε την Πέμπτη ότι ο αρχηγός της Μοσάντ θα μετέβαινε την Παρασκευή στην Ντόχα για να συναντηθεί με εκείνον της CIA, όπως και με τον πρωθυπουργό του Κατάρ και τον επικεφαλής των αιγυπτιακών υπηρεσιών πληροφοριών. Πρόκειται για τη δεύτερη επίσκεψή του σε μία εβδομάδα, έπειτα από την επανάληψη των διαπραγματεύσεων μετά την αποτυχία των προσπαθειών που στόχευαν στην επίτευξη μιας συμφωνίας πριν από το Ραμαζάνι.

Ένας αξιωματούχος της Χαμάς έκανε χθες λόγο για «βαθιές αποκλίσεις» με το Ισραήλ στις συνομιλίες, ιδίως σχετικά με την κατάπαυση του πυρός, την επιστροφή των εκτοπισμένων και τη διαχείριση της ανθρωπιστικής βοήθειας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

