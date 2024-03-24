Ο Ίλον Μασκ μπορεί να είναι επιφυλακτικός σχετικά με την υποτιθέμενη χρήση ναρκωτικών. Μετά τις αναφορές-βόμβα για τη χρήση LSD, κοκαΐνης, έκστασης και κεταμίνης από τον «ισχυρό άνδρα» (Tesla-SpaceX-Twitter-Neuralink), ο ίδιος φαίνεται να άλλαξε στάση: «Είναι απλώς κεταμίνη για την κατάθλιψη και στην πραγματικότητα είναι καλό για τους μετόχους».



Αν οι εταιρείες του πάνε καλά, υποστήριξε πρόσφατα ο Μασκ, και παίρνει ναρκωτικά, ενώ διευθύνει αυτές τις εταιρείες, τότε θα πρέπει να παραμείνει στα ναρκωτικά, για χάρη του καπιταλισμού. Δυστυχώς, υπάρχουν πολλοί άνθρωποι, οι οποίοι ασπάζονται τις συγκεκριμένες απόψεις και θεωρούν ότι τα ναρκωτικά είναι ένα αξιοπρεπές εργαλείο εργασίας!

Οι επαγγελματίες χρησιμοποιούν όλο και περισσότερο ουσίες όπως το LSD, η ψιλοκυβίνη και η κεταμίνη, γράφει σε άρθρο του το «Business Insider», ως μηχανισμούς για τη βελτίωση της απόδοσής τους. Οι startup hustlers και οι εργαζόμενες γυναίκες λένε ότι στρέφονται στα

«μαγικά μανιτάρια» για να είναι πιο παραγωγικές και δημιουργικές ή απλά για να χαλαρώσουν.

Ορισμένα στελέχη πηγαίνουν σε πολυτελή ψυχεδελικά καταφύγια, όπου περνούν μερικές ημέρες σε ένα δάσος, προσπαθώντας να «ξεκλειδώσουν» το μυαλό τους με τρόπους που ελπίζουν ότι θα «ξεκλειδώσουν» επιχειρηματικές ευκαιρίες, αλά Steve Jobs. Η αγορά των ψυχοτρόπων ναρκωτικών είναι επικερδής και αναμένεται να φτάσει τα 11 δισεκατομμύρια δολάρια μέχρι το 2027.

Τα ναρκωτικά παλαιότερα θεωρούνταν επικίνδυνα, «εμπόδιο» για την επιτυχία στη ζωή ή κάτι που έκανε κανείς για διασκέδαση. Τώρα θεωρούνται όλο και περισσότερο ως ένα χρήσιμο εργαλείο για την εργασία.

Τα μαγικά μανιτάρια στο παρελθόν χρησιμοποιήθηκαν σε θρησκευτικές και πνευματικές τελετές. Έχουν ψυχεδελική δράση και ο χρήστης βιώνει πιο έντονες οπτικές εικόνες και «παραμορφώσεις» της πραγματικότητας. Η κεταμίνη προκαλεί μια κατάσταση που μοιάζει... με έκσταση, ενώ παρέχει ανακούφιση από τον πόνο, καταστολή και αμνησία.

