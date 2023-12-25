Σε πάνω από 1.000 φυλακισμένους στη Σρι Λάνκα δόθηκε προεδρική χάρη με αφορμή τα Χριστούγεννα, όπως δήλωσε σήμερα αξιωματούχος της σωφρονιστικής διοίκησης.

Μεταξύ των 1.004 κρατουμένων που αφέθηκαν ελεύθεροι περιλαμβάνονται άνθρωποι που είχαν φυλακιστεί για τη μη πληρωμή προστίμων, δήλωσε ο αξιωματούχος Γκαμίνι Ντισαναγιάκε.

Η Σρι Λάνκα, οι κάτοικοι της οποίας είναι κυρίως βουδιστές, ανακοίνωσε τον Μάιο ομαδική αμνηστία κατά την εορτή Βεσάκ, που σηματοδοτεί τη γέννηση, τη φώτιση και τον θάνατο του Βούδα.

Κατά την διάρκεια της εβδομάδας πριν από τα Χριστούγεννα, η αστυνομία της Σρι Λάνκα διεξήγαγε επιχείρηση κατά του εμπορίου ναρκωτικών, η οποία επικρίθηκε από υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων για την απουσία νόμιμων ενταλμάτων και προκαταρκτικών ερευνών.

Σχεδόν 13.700 άνθρωποι που φέρονται να εμπλέκονται σε διακίνηση ναρκωτικών συνελήφθησαν, όπως και 1.100 χρήστες, που πρέπει να υποβληθούν σε πρόγραμμα αποτοξίνωσης σε κέντρα του στρατού, όπως ανακοίνωσαν χθες οι δυνάμεις επιβολής της τάξης.

Η επιχείρηση αναμένεται να συνεχιστεί από την 27η Δεκεμβρίου (σ.σ. μεθαύριο Τετάρτη), σύμφωνα με τις αρχές στο Κολόμπο.

Οι φυλακές της Σρι Λάνκα είναι διαβόητες για τις συνθήκες συνωστισμού σε αυτές. Περίπου 30.000 κρατούμενοι βρίσκονται σε υποδομές φτιαγμένες για 11.000 ανθρώπους, κατά επίσημα στοιχεία έως την περασμένη Παρασκευή.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

