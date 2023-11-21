Ο Αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν δήλωσε σήμερα ότι είναι «πολύ κοντά» μια συμφωνία για την απελευθέρωση ορισμένων από τους περισσότερους από 200 ομήρους που κρατά η Χαμάς στη Γάζα.

«Πλέον βρισκόμαστε πολύ κοντά, πολύ κοντά, στο να επιστρέψουμε πολύ σύντομα ορισμένους από αυτούς τους ομήρους στα σπίτια τους. Αλλά δεν θέλω να μπω σε λεπτομέρειες γιατί τίποτα δεν γίνεται μέχρι να γίνει», ανέφερε ο Μπάιντεν σε δημοσιογράφους πριν από μια εκδήλωση στον Λευκό Οίκο.

«Όταν έχουμε περισσότερα να πούμε, θα το κάνουμε», πρόσθεσε.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

