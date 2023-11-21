Ρόλο στην απελευθέρωση των άμαχων Ισραηλινών ομήρων από τη Χαμάς, με ανταλλαγή Παλαιστινίων κρατουμένων, διεκδικεί ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.



Η Τουρκία ελπίζει να επιτύχει θετικά αποτελέσματα όσον αφορά την ανταλλαγή ομήρων το συντομότερο δυνατό, δήλωσε την Τρίτη ο Ερντογάν, προσθέτοντας πως «είμαστε σε συνεχή επικοινωνία»



Türkiye hopes to achieve positive results on a hostage exchange deal between Israel and Palestinian group Hamas as soon as possible, says President Erdogan November 21, 2023

Πηγή: skai.gr

συμμετείχαν σε συνομιλίες για την απελευθέρωση Ισραηλινών ομήρων στη Γάζα σε κοινές προσπάθειες με το Κατάρ» υποστήριξε ο Τούρκος πρόεδρος σύμφωνα με το Anadolu.«Προτεραιότητα της Τουρκίας είναι η μόνιμη κατάπαυση του πυρός στη Γάζα, η ανεμπόδιστη παράδοση ανθρωπιστικής βοήθειας» δήλωσε ο πρόεδρος Ερντογάν.τις ισραηλινές επιθέσεις στη Γάζα, οι οποίες συνιστούν συλλογική τιμωρία, εγκλήματα πολέμου, σημείωσε.«Επιθέσεις σε νοσοκομεία, χώρους λατρείας, εγκαταστάσεις στη Γάζα που πρέπει να προστατεύονται καθώς και αναγκαστικός εκτοπισμός ανθρώπων είναι «απανθρωπιά, βαρβαρότητα» είπε.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.