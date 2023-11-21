Λογαριασμός
Ο Ερντογάν διεκδικεί ρόλο: Η Τουρκία συμμετέχει στις συνομιλίες για την απελευθέρωση Ισραηλινών ομήρων μαζί με το Κατάρ 

Η Τουρκία ελπίζει να επιτύχει θετικά αποτελέσματα όσον αφορά την ανταλλαγή ομήρων το συντομότερο δυνατό, δήλωσε την Τρίτη ο Ερντογάν

Erdogan

Ρόλο στην απελευθέρωση των άμαχων Ισραηλινών ομήρων από τη Χαμάς, με ανταλλαγή Παλαιστινίων κρατουμένων, διεκδικεί ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. 

Η Τουρκία ελπίζει να επιτύχει θετικά αποτελέσματα όσον αφορά την ανταλλαγή ομήρων το συντομότερο δυνατό, δήλωσε την Τρίτη ο  Ερντογάν, προσθέτοντας πως «είμαστε σε συνεχή επικοινωνία»


«Ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών (σ.σ Χακάν Φιντάν) και ο επικεφαλής της υπηρεσίας πληροφοριών συμμετείχαν σε συνομιλίες για την απελευθέρωση Ισραηλινών ομήρων στη Γάζα σε κοινές προσπάθειες με το Κατάρ» υποστήριξε ο Τούρκος πρόεδρος σύμφωνα με το Anadolu. 

«Προτεραιότητα της Τουρκίας είναι η μόνιμη κατάπαυση του πυρός στη Γάζα, η ανεμπόδιστη παράδοση ανθρωπιστικής βοήθειας» δήλωσε ο πρόεδρος Ερντογάν.

Η Τουρκία απορρίπτει κατηγορηματικά τις ισραηλινές επιθέσεις στη Γάζα, οι οποίες συνιστούν συλλογική τιμωρία, εγκλήματα πολέμου, σημείωσε.

«Επιθέσεις σε νοσοκομεία, χώρους λατρείας, εγκαταστάσεις στη Γάζα που πρέπει να προστατεύονται καθώς και αναγκαστικός εκτοπισμός ανθρώπων είναι «απανθρωπιά, βαρβαρότητα» είπε.
 
