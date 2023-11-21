Γερμανία: Έφοδοι της αστυνομίας της Βαυαρίας για αντισημιτικά σχόλια στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης

Αστυνομικές έφοδοι στο νότιο γερμανικό κρατίδιο της Βαυαρίας έθεσαν σήμερα στο στόχαστρο 17 ανθρώπους που φέρεται να έκαναν αντισημιτικά σχόλια στο διαδίκτυο και να πανηγύρισαν τις τρομοκρατικές επιθέσεις εναντίον του Ισραήλ που διενήργησε η ισλαμιστική παλαιστινιακή οργάνωση μαχητών Χαμάς.

Οι ύποπτοι τελούν υπό ποινική έρευνα για υποκίνηση, χρησιμοποιώντας σύμβολα απαγορευμένων τρομοκρατικών οργανώσεων ή εγκρίνοντας εγκληματικές ενέργειες με αναρτήσεις που έκαναν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, σύμφωνα με τη βαυαρική αστυνομία.

Οι ύποπτοι είναι δύο γυναίκες και 15 άνδρες ηλικίας 18-62 ετών, σύμφωνα με τις αρχές. Η αστυνομία δήλωσε πως ανέκρινε τους υπόπτους και κατέσχεσε αποδεικτικό υλικό, περιλαμβανομένων κινητών τηλεφώνων και φορητών υπολογιστών, στη διάρκεια των εφόδων που πραγματοποίησε στο Μόναχο και αλλού στη Βαυαρία.

Ένας ύποπτος φέρεται να είχε στείλει μέσω τσατ στο WhatsApp εικόνα που δείχνει έναν κλόουν με τις λέξεις "Σκοτώστε με δηλητηριώδες αέριο τους Εβραίους".

Ένας άλλος ύποπτος φέρεται να ανήρτησε στον λογαριασμό του πως "οι Εβραίοι γιοι" δεν αξίζουν τίποτα παραπάνω από το να σφαγιαστούν "και να εξολοθρευτούν". Η ανάρτηση φέρεται να τελείωνε με το σύνθημα "Ελευθερία στην Παλαιστίνη".

Σύμφωνα με την αστυνομία, ένας άλλος ύποπτος ανήρτησε μια εικόνα του Χίτλερ λίγο μετά τις 7 Οκτωβρίου με τη λεζάντα: "Θα μπορούσα να σκοτώσω όλους τους Εβραίους, αλλά άφησα μερικούς να ζήσουν για να σας δείξω γιατί τους σκότωσα". Δίπλα είχε αναρτήσει μια παλαιστινιακή σημαία, με τη λεζάντα "Ελευθερία στην Παλαστίνη" και ένα emoji με το σήμα της νίκης.

"Δυστυχώς, ο αντισημιτισμός χαρακτηρίζει την καθημερινότητα πολλών Εβραίων στη Γερμανία. Η τρομοκρατική επίθεση της Χαμάς εναντίον του Ισραήλ έχει επίσης αντίκτυπο στις ζωές τους στη Γερμανία", δήλωσε ο Μίχαελ Βάιντσιρλ, ο Βαυαρός αστυνομικός επίτροπος αρμόδιος για τη διερεύνηση εγκλημάτων μίσους.

"Είναι σημαντικό να δείξουμε στους Εβραίους και στους Ισραηλινούς ότι τους υποστηρίζουμε εδώ στη Βαυαρία, ότι τους προστατεύουμε εδώ και τους προστατεύουμε επίσης από την εχθρότητα", τόνισε ο Βάιντσιρλ. Δεσμεύθηκε πως η αστυνομία θα τιμωρήσει τις εγκληματικές δηλώσεις που γίνονται τόσο διαδικτυακά όσο και σε διαδηλώσεις.

Πηγή: skai.gr

