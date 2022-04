Η γερμανική υπηρεσία πληροφοριών υπέκλεψε μηνύματα ασυρμάτου από ρωσικές στρατιωτικές πηγές, στα οποία γίνεται αναφορά σε φόνους αμάχων στην ουκρανική πόλη Μπούκα, ανέφερε σήμερα το γερμανικό ειδησεογραφικό περιοδικό Der Spiegel.

Το DER SPIEGEL είχε πληροφορίες ότι οι μυστικές υπηρεσίες της Γερμανίας ενημέρωσαν τους βουλευτές την Τετάρτη για τα ευρήματά του. Κάποια από αυτά ταιριάζουν με τις τοποθεσίες των σορών που βρέθηκαν κατά μήκος του κεντρικού δρόμου της πόλης. Σε ένα από αυτά, ένας στρατιώτης προφανώς είπε σε έναν άλλον ότι μόλις πυροβόλησαν ένα άτομο σε ένα ποδήλατο. Αυτό αντιστοιχεί στη φωτογραφία του νεκρού που βρίσκεται δίπλα σε ένα ποδήλατο που έχει κάνει τον γύρο σε όλο τον κόσμο. Σε άλλη συνομιλία που είχε υποκλαπεί, ένας άνδρας προφανώς είπε: Πρώτα ανακρίνεις στρατιώτες και μετά τους πυροβολείς.

Το Spiegel προσθέτει ότι υπάρχουν επιπλέον ηχογραφήσεις, η φυσική προέλευση των οποίων είναι πιο δύσκολο να προσδιοριστεί, πράγμα που σημαίνει, όπως αναφέρει, πως παρόμοια περιστατικά έχουν συμβεί και σε άλλες ουκρανικές πόλεις.

Μάλιστα, οι γερμανικές υπηρεσίες εκτιμούν ότι η σφαγή των αμάχων είναι μέρος στρατηγικής του στρατού του Πούτιν.

