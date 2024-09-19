Νεκρός εντοπίσθηκε ο 40χρονος,που τραυμάτισε με ψαροντούφεκο τον πατέρα του πριν από λίγες ημέρες και αναζητούσε η Αστυνομία.

Η σορός του 40χρονου άνδρα εντοπίσθηκε στη θάλασσα, στην περιοχή Πευκάκια, κοντά στην είσοδο του λιμανιού του Βόλου.

Παράλληλα στην περιοχή Πευκάκια εντοπίσθηκε και το ηλεκτρικό ποδήλατο με το οποίο μετακινούνταν τελευταία ο 40χρονος. Άνδρες του Κεντρικού Λιμεναρχείου Βόλου βρέθηκαν αμέσως στην περιοχή και περισυνέλεξαν τη σορό την οποία διασώστες του ΕΚΑΒ, παρέλαβαν και μετέφεραν στο «Αχιλλοπούλειο» Νοσοκομείο.

Τα στελέχη του Λιμεναρχείου που ανέσυραν τη σορό, διαπίστωσαν ότι πρόκειται για άνδρα ηλικίας μεταξύ 40-50 ετών και όλα δείχνουν πως πρόκειται για τον 40χρονο Βολιώτη που επιτέθηκε με ψαροντούφεκο στον πατέρα του.

Σύμφωνα με το magnisianews.gr στο σημείο έσπευσε Αστυνομία, Λιμενικό και ΕΚΑΒ, ενώ η σωρός του μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Βόλου.

Αυτή τη στιγμή αναμένεται η μητριά του για την τυπική αναγνώριση.

Η επίθεση είχε σημειωθεί το πρωί της Τρίτης και έκτοτε ο δράστης παρέμενε άφαντος. Σύμφωνα με πληροφορίες gegonotanews κοντά στο σημείο όπου εντοπίστηκε το πτώμα βρέθηκε το μηχανάκι του 40χρονου, με το οποίο είχε εξαφανιστεί και όλα δείχνουν πως ο δράστης της επίθεσης έδωσε τέλος στη ζωή του με αυτόν τον τραγικό τρόπο.

Η σορός έχει μεταφερθεί στο Νοσοκομείο και αναμένεται να γίνει επίσημα η ταυτοποίηση. Για τον σκοπό αυτό έχει κληθεί από τις αρχές η σύντροφος του 69χρονου πατέρα, που εξακολουθεί να νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση στην ΜΕΘ του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Λάρισας.

Πηγή: skai.gr

