Μπαράζ κυρώσεων κατά της Ρωσίας ανακοινώθηκαν σήμερα από ΗΠΑ και Βρετανία. Την ίδια ώρα, οι μόνιμοι αντιπρόσωποι των χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν κατάφεραν να συμφωνήσουν σήμερα στο νέο πακέτο κυρώσεων σε βάρος της Ρωσίας. Ωστόσο, υπάρχει «παράθυρο» για εύρεση συμβιβαστικής λύσης στην επόμενη συνεδρίαση των μονίμων αντιπροσώπων, την Πέμπτη.

Κυρώσεις στις κόρες του Πούτιν και την οικογένεια του Λαβρόφ επιβάλλει η Αμερική

Νέο πακέτο κυρώσεων κατά της Ρωσίας και ειδικότερα κατά των θυγατέρων Πούτιν, της οικογένειας Λαβρόφ καθώς και στη ρωσική τράπεζα Sberbank, επιβάλλουν οι ΗΠΑ όπως ανακοινώθηκε σήμερα.

Αναλυτικότερα, τα μέτρα στοχεύουν ευρύτερα στην ρωσική ελίτ και τις τράπεζες της χώρας ενώ μεταξύ άλλων περιλαμβάνουν απαγόρευση επενδύσεων στη Ρωσία από οποιονδήποτε Αμερικανό είτε σε επίπεδο επιχειρηματικών κεφαλαίων είτε σε επίπεδο συγχωνεύσεων.

Σύμφωνα με το Reuters, ανώτερος αμερικανός αξιωματούχος, διευκρίνισε πως oι νέες κυρώσεις θα συνεπάγονται τον πλήρη αποκλεισμό, σε επίπεδο συναλλαγών, της ρωσικής τράπεζας Sberbank, η οποία κατέχει το ένα τρίτο του συνόλου των τραπεζικών περιουσιακών στοιχείων της Ρωσίας, και της Alfabank.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες επιβάλλουν επίσης κυρώσεις στις ενήλικες κόρες του Ρώσου Προέδρου Βλαντιμίρ Πούτιν, στη σύζυγο και την κόρη του Ρώσου υπουργού Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ και σε μέλη του συμβουλίου ασφαλείας της Ρωσίας, δήλωσε ο αξιωματούχος.

Στη λίστα προσώπων για τα οποία προβλέπονται κυρώσεις παράλληλα συμπεριλαμβάνεται και αντιπρόεδρος του Συμβουλίου Ασφαλείας της Ρωσίας και πρώην πρόεδρος της Ρωσίας Ντμίτρι Μεντβέντεφ.

Οι ΗΠΑ αναμένεται να ανακοινώσουν περαιτέρω μέτρα κατά της Ρωσίας, ενώ σύμφωνα με αναφορές κυρώσεις κατά των θυγατέρων του προέδρου Βλαντιμίρ Πούτιν αναμένεται να επιβάλλει και η ΕΕ

Μια ημέρα αφότου ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, έδωσε τρομακτική μαρτυρία στον ΟΗΕ για θηριωδίες που περιέγραψε ως εγκλήματα πολέμου, διπλωμάτες της ΕΕ ετοιμάζονταν να συζητήσουν την απαγόρευση του ρωσικού άνθρακα, τη διακοπή των συναλλαγών με τέσσερις βασικές τράπεζες και την απαγόρευση πολλών ρωσικών πλοίων από τα λιμάνια της ΕΕ αργότερα. την Τετάρτη.

Τα πιο στενά μέλη της οικογένειας του Ρώσου ηγέτη ενδέχεται να προστεθούν στον αυξανόμενο κατάλογο των κυρώσεων, ανέφεραν η Wall Street Journal και το Bloomberg, επικαλούμενα άτομα που τα ειδησεογραφικά πρακτορεία ανέφεραν ότι έχουν γνώση του σχεδίου

Δεν είναι σαφές εάν αυτές οι κυρώσεις, κατά της Μαρίας Βορόντσοβα και της Κατερίνας Τιχόνοβα, θα προέλθουν από τις ΗΠΑ, την ΕΕ ή και τα δύο.

Δίωξη σε βάρος Ρώσου ολιγάρχη Κονσταντίν Μαλοφέγεφ για παράκαμψη των κυρώσεων

Οι Ηνωμένες Πολιτείες βοηθούν τις διεθνείς προσπάθειες για τη συλλογή αποδείξεων για πιθανά εγκλήματα πολέμου που διέπραξε η Ρωσία στην Ουκρανία, δήλωσε σήμερα ο υπουργός Δικαιοσύνης Μέρικ Γκάρλαντ.

Ο επικεφαλής των εισαγγελέων του αμερικανικού υπουργείου συναντήθηκε αυτήν την εβδομάδα στο Παρίσι με τον Γάλλο ομόλογό του, είπε ο υπουργός.

Λίγο νωρίτερα, το υπουργείο έκανε γνωστό ότι ασκήθηκε δίωξη στις ΗΠΑ σε βάρος του Ρώσου ολιγάρχη Κονσταντίν Μαλοφέγεφ με την κατηγορία ότι χρηματοδοτούσε Ρώσους που προωθούσαν το αυτονομιστικό κίνημα της Κριμαίας. Ο Ρώσος πολυεκατομμυριούχος θεωρείται από το υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ ως μια από τις βασικές πηγές χρηματοδότησης των φιλορώσων αυτονομιστών της Κριμαίας, ενώ κατηγορείται επίσης ότι παρείχε υλική υποστήριξη στην αυτοανακηρυχθείσα «δημοκρατία» του Ντονέτσκ, στην ανατολική Ουκρανία.

«Αφού του επιβλήθηκαν κυρώσεις από τις ΗΠΑ, ο Μαλοφέγεφ προσπάθησε να τις παρακάμψει χρησιμοποιώντας συνεργούς για να αγοράσει και να διευθύνει εν κρυπτώ μέσα ενημέρωσης σε όλη την Ευρώπη», πρόσθεσε.

Είναι η πρώτη φορά που ασκείται δίωξη σε Ρώσο ολιγάρχη στις ΗΠΑ μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, διευκρίνισε η υφυπουργός Δικαιοσύνης Λάιζα Μονάκο.

Ο Γκάρλαντ είπε επίσης ότι οι αμερικανικές αρχές σταμάτησαν ένα είδος κακόβουλου δικτύου υπολογιστών, γνωστού ως botnet (πρόγραμμα-ρομπότ) το οποίο ελεγχόταν από τη ρωσική υπηρεσία στρατιωτικών πληροφοριών GRU.

«Η ρωσική κυβέρνηση χρησιμοποίησε πρόσφατα παρόμοιες υποδομές για να επιτεθεί σε ουκρανικούς στόχους. Ευτυχώς, καταφέραμε να σταματήσουμε αυτό το πρόγραμμα-ρομπότ προτού να χρησιμοποιηθεί», πρόσθεσε.

«Χάρη στη στενή συνεργασία μας με τους διεθνείς εταίρους μας καταφέραμε να εντοπίσουμε τη μόλυνση χιλιάδων υπολογιστών» και «μπορέσαμε να απενεργοποιήσουμε τον έλεγχο της GRU σε αυτούς τους υπολογιστές, προτού να χρησιμοποιηθεί το πρόγραμμα-ρομπότ ως όπλο», διευκρίνισε ο Αμερικανός υπουργός.

Νέες βρετανικές κυρώσεις κατά Ρωσίας: Στοπ στις εισαγωγές άνθρακα και πετρελαίου εντός του έτους

Παράλληλα, ένα ακόμα κύμα κυρώσεων κατά ρωσικών συμφερόντων ανακοίνωσε το απόγευμα η κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου.

Ξεχωρίζει το πλήρες πάγωμα των περιουσιακών στοιχειών της μεγαλύτερης ρωσικής τράπεζας, της Sberbank, η ολική απαγόρευση βρετανικών επενδύσεων στη Ρωσία, που το 2020 ανέρχονταν σε 11 δισεκατομμύρια λίρες και η δέσμευση για πλήρη τερματισμό της εισαγωγής ρωσικού άνθρακα και πετρελαίου στο Ηνωμένο Βασίλειο πριν από το τέλος του έτους.

Η σταδιακή κατάργηση εισαγωγών πετρελαίου και παραγώγων του από τη Ρωσία εντός του 2022 είχε πάντως προαναγγελθεί στις αρχές Μαρτίου. Το Λονδίνο εισάγει από τη Ρωσία το 8% του πετρελαίου που καταναλώνει.

Ως προς το ρωσικό φυσικό αέριο, που αναλογεί στο 4% των αναγκών του Ην. Βασιλείου, η κυβέρνηση Τζόνσον είπε ότι θα ληφθούν μέτρα για τον τερματισμό εισαγωγής σύντομα μετά από το τέλος του έτους.

Παράλληλα με τις ανακοινώσεις για τις νέες κυρώσεις, το Foreign Office επιβεβαίωσε πως στη σύνοδο των Υπουργών Εξωτερικών του G7 την Πέμπτη στις Βρυξέλλες η Λιζ Τρας θα προτρέψει τους ομολόγους της να επισπεύσουν το χρονοδιάγραμμα τερματισμού της εξάρτησης των χωρών τους από τη ρωσική ενέργεια.

Τα νέα μέτρα, που είναι το πέμπτο κύμα κυρώσεων από το Ην. Βασίλειο, επιβάλλονται σε συντονισμό με την ΕΕ και τις ΗΠΑ και προβλέπουν επίσης μεταξύ άλλων: πάγωμα ενεργητικού της τράπεζας Credit Bank, απαγόρευση εξαγωγής προς τη Ρωσία εξοπλισμού διύλισης πετρελαίου και καταλυτών, απαγόρευση εισαγωγής προϊόντων σιδήρου και χάλυβα, καθώς και κυρώσεις κατά ακόμα οκτώ Ρώσων ολιγαρχών που συνδέονται με τον Πρόεδρο Πούτιν ή την «πολεμική μηχανή» του.

Μεταξύ αυτών ο Αντρέι Ακίμοφ, επικεφαλής της τρίτης μεγαλύτερης ρωσικής τράπεζας Gazprombank.

Πλέον το Λονδίνο έχει επιβάλει κυρώσεις κατά 18 ρωσικών τραπεζών με ενεργητικό ύψους 940 δισεκατομμυρίων λιρών και κατά 82 ολιγαρχών με συνολική περιουσία που αποτιμάται σε πάνω από 170 δισεκατομμύρια λίρες.

Η Υπουργός Εξωτερικών Λιζ Τρας σχολίασε ότι η ενίσχυση των μέτρων αποσκοπεί στον τερματισμό του αποτρόπαιου πολέμου του Πούτιν και συμβάλει στον τερματισμό εισαγωγής ρωσικής ενέργειας.

«Μαζί με τους συμμάχους μας δείχνουμε στη ρωσική ελίτ ότι δεν μπορεί να ξεπλύνει τα χέρια της από τις θηριωδίες που διαπράττονται κατ' εντολή του Πούτιν. Δε θα ησυχάσουμε έως ότου επικρατήσει η Ουκρανία», είπε η κα Τρας.

Την ίδια ώρα, οι μόνιμοι αντιπρόσωποι των χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν κατάφεραν να συμφωνήσουν σήμερα στο νέο πακέτο κυρώσεων σε βάρος της Ρωσίας που εισηγήθηκε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, καθώς θα πρέπει προηγουμένως να αντιμετωπιστούν ορισμένα τεχνικά ζητήματα, όπως αν η απαγόρευση εισαγωγής ρωσικού άνθρακα θα ισχύσει και για τα τρέχοντα συμβόλαια, μεταδίδει το πρακτορείο Reuters επικαλούμενο μη κατονομαζόμενες πηγές.

Την Τρίτη, η Επιτροπή πρότεινε να απαγορευτεί η εισαγωγή άνθρακα, όλων των ειδών, από τη Ρωσία, στο πλαίσιο των μέτρων για τον περιορισμό των εμπορικών σχέσεων της ΕΕ με τη Μόσχα.

Στη σημερινή συνεδρίαση των μονίμων αντιπροσώπων ωστόσο, ορισμένοι εξέφρασαν αντιρρήσεις, όπως είπαν τρεις πηγές στο πρακτορείο Reuters.

Δεν είναι σαφές πώς θα μπορούσε να επιλυθεί το πρόβλημα, όμως διπλωμάτες εμφανίστηκαν αισιόδοξοι ότι υπάρχει πιθανότητα να βρεθεί μια συμβιβαστική λύση στην επόμενη συνεδρίαση των μονίμων αντιπροσώπων, την Πέμπτη.

Υπενθυμίζεται πως χθες η πρόεδρος της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, παρουσίασε μέσω Twitter το πέμπτο πακέτο κυρώσεων σε βάρος της Ρωσίας.

Σύμφωνα με την φον ντερ Λάιεν, οι προτάσεις περιλαμβάνουν έξι σημεία, στα οποία περιλαμβάνεται, μεταξύ άλλων, απαγόρευση εισαγωγής άνθρακα, απαγόρευση συναλλαγών με τέσσερις ρωσικές τράπεζες και μπλόκο σε οδικές και θαλάσσιες μεταφορές.

Η επικεφαλής της Κομισιόν έγραψε στο Twitter:

«Η Ρωσία διεξάγει έναν σκληρό, ανελέητο πόλεμο, επίσης εναντίον του άμαχου πληθυσμού της Ουκρανίας.

Πρέπει να διατηρήσουμε τη μέγιστη πίεση σε αυτό το κρίσιμο σημείο.

Σήμερα λοιπόν προτείνουμε ένα 5ο πακέτο κυρώσεων

1. Απαγόρευση εισαγωγής άνθρακα από τη Ρωσία, αξίας 4 δισεκατομμυρίων ευρώ ετησίως, μειώνοντας μια άλλη σημαντική πηγή εσόδων για τη Ρωσία.

2. Πλήρης απαγόρευση συναλλαγών σε 4 βασικές ρωσικές τράπεζες, μεταξύ των οποίων η VTB, η 2η μεγαλύτερη ρωσική τράπεζα.

3. Απαγόρευση πρόσβασης σε λιμάνια της ΕΕ ρωσικών πλοίων και απαγόρευση οδικής πρόσβασης σε ρωσικές και λευκορωσικές εταιρείες μεταφορών.

4. Περαιτέρω απαγορεύσεις εξαγωγών, αξίας 10 δισεκατομμυρίων ευρώ, σε κρίσιμους τομείς: προηγμένοι ημιαγωγοί, μηχανήματα και εξοπλισμός μεταφορών

5. Συγκεκριμένες νέες απαγορεύσεις εισαγωγών, αξίας 5,5 δισ. ευρώ.

6. Στοχευμένα μέτρα, όπως απαγόρευση συμμετοχής ρωσικών εταιρειών σε δημόσιες συμβάσεις στην ΕΕ και αποκλεισμός κάθε οικονομικής στήριξης, ευρωπαϊκής ή εθνικής προς τους ρωσικούς δημόσιους φορείς.

Τέλος, προτείνουμε περισσότερες κυρώσεις σε βάρος ιδιωτών.

Εργαζόμαστε επίσης για πρόσθετες κυρώσεις, συμπεριλαμβανομένων των εισαγωγών πετρελαίου, και εξετάζουμε ορισμένες από τις ιδέες των κρατών μελών, όπως φόρους ή συγκεκριμένα κανάλια πληρωμής, όπως έναν λογαριασμό μεσεγγύησης».

