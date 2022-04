Για «προβοκάτσια» και «σκηνοθετημένη παράσταση» στην πόλη Μπούκα κάνει λόγο η Μόσχα, απορρίπτοντας ότι ρωσικές δυνάμεις σκότωσαν αμάχους στην ουκρανική πόλη. Στην ανακοίνωση που εξέδωσε το υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας υποστηρίζει ότι τα βίντεο και οι φωτογραφίες που εικονίζουν πτώματα είναι «άλλη μια προβοκάτσια».

Σύμφωνα με το υπουργείο, όλες οι ρωσικές στρατιωτικές μονάδες είχαν φύγει από την πόλη στις 30 Μαρτίου. Στην ανακοίνωση υποστηρίζεται επίσης ότι οι Ρώσοι στρατιώτες παρέδωσαν 452 τόνους ανθρωπιστικής βοήθειας στους κατοίκους των κοινοτήτων στην ευρύτερη περιοχή του Κιέβου.

Η Μόσχα υποστηρίζει επίσης, σύμφωνα με την ανεπίσημη μετάφραση της ανακοίνωσης την οποία δημοσίευσε το πρακτορείο Reuters, ότι καθόλη τη διάρκεια της κατοχής της πόλης οι κάτοικοι της Μπούκα ήταν ελεύθεροι να μετακινούνται και να χρησιμοποιούν τα κινητά τηλέφωνά τους, οι έξοδοι δεν ήταν αποκλεισμένοι και όλοι είχαν τη δυνατότητα να φύγουν προς τα βόρεια, προς τη Λευκορωσία, ενώ τα νότια περίχωρα «συμπεριλαμβανομένων και κατοικημένων περιοχών», βομβαρδίζονταν από τις ουκρανικές δυνάμεις.

«Θέλουμε να τονίσουμε ιδιαίτερα ότι όλες οι ρωσικές δυνάμεις αποχώρησαν πλήρως από την Μπούκα στις 30 Μαρτίου, μία ημέρα μετά τις ενώπιος ενωπίω διαπραγματεύσεις μεταξύ της Ρωσίας και της Ουκρανίας στην Τουρκία. Επιπλέον, στις 31 Μαρτίου, ο δήμαρχος της Μπούκα Ανατόλι Φεντόρουκ επιβεβαίωσε στο βιντεοσκοπημένο μήνυμά του ότι δεν υπήρχαν Ρώσοι στρατιώτες στην πόλη, αλλά δεν ανέφερε καν ότι είχαν πυροβοληθεί ντόπιοι στους δρόμους, με τα χέρια τους δεμένα. Επομένως, δεν αποτελεί έκπληξη ότι όλες οι αποκαλούμενες αποδείξεις εγκλημάτων στην Μπούκα εμφανίστηκαν μόνο την τέταρτη ημέρα, όταν οι αξιωματικοί της SBU (Υπηρεσία Ασφαλείας της Ουκρανίας) και εκπρόσωποι της ουκρανικής τηλεόρασης έφτασαν στην πόλη».

Στην ανακοίνωση υποστηρίζεται επίσης ότι οι νεκροί στις εικόνες που έδωσε στη δημοσιότητα η Ουκρανία δεν έχουν νεκρική ακαμψία, ούτε διακρίνεται αίμα στις πληγές τους. «Όλα αυτά επιβεβαιώνουν αδιαμφισβήτητα ότι οι φωτογραφίες και τα βίντεο από την Μπούκα είναι άλλη μια σκηνοθετημένη παράσταση του καθεστώτος του Κιέβου για τα δυτικά μέσα ενημέρωσης, όπως έγινα και στη Μαριούπολη με το μαιευτήριο καθώς και σε άλλες πόλεις», καταλήγει η ανακοίνωση.

Προς νέες κυρώσεις στη Ρωσία

Η Δύση κατηγόρησε σήμερα τις ρωσικές στρατιωτικές δυνάμεις για τη διάπραξη θηριωδιών στην περιοχή του Κιέβου, μετά τη δήλωση του δημάρχου της Μπούκα ότι 300 κάτοικοι της πόλης, σκοτώθηκαν στη διάρκεια της ρωσικής κατοχής που διήρκησε για ένα μήνα.

Ο Αμερικανός υπουργός των Εξωτερικών Άντονι Μπλίνκεν δήλωσε σε μία σημερινή συνέντευξη του στο CNN, ότι οι εικόνες με τον μεγάλο αριθμό των νεκρών Ουκρανών στην πόλη Μπούκα, μετά την αποχώρηση των ρωσικών στρατιωτικών δυνάμεων “είναι μια γροθιά στο στομάχι.”

Τις ρωσικές θηριωδίες στην ουκρανική πόλη Μπούκα κοντά στο Κίεβο, καταδίκασε την Κυριακή και το Βερολίνο προαναγγέλλοντας νέες κυρώσεις κατά της Μόσχας.



Πολλές αναφορές για ρωσική θηριωδία κατά αμάχων έχουν προκύψει από τη Μπούκα, συμπεριλαμβανομένης αναφοράς από Ουκρανούς αξιωματούχους ότι η πόλη αναγκάστηκε να θάψει 280 ανθρώπους σε ομαδικούς τάφους.

Kyiv region. 21st century Hell. Bodies of men and women, who were killed with their hands tied. The worst crimes of Nazism have returned to 🇪🇺. This was purposely done by 🇷🇺. Impose an embargo on energy resources, close seaports. Stop the murders! pic.twitter.com/5QIgUB8qfr — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) April 3, 2022

Bucha, Kyiv region. The bodies of people with tied hands, who were shot dead by 🇷🇺 soldiers lie in the streets. These people were not in the military. They had no weapons. They posed no threat. How many more such cases are happening right now in the occupied territories? (1/2) pic.twitter.com/AJloZ81JIt — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) April 2, 2022

Ο δήμαρχος της Μπούκα αναφέρει ότι τα πτώματα θάβονται σε ομαδικούς τάφους.

In #Irpen, the occupiers shot women and girls and then drove tanks over them



The mayor of the city, Oleksandr Markushin, said this in an interview pic.twitter.com/PGmcyzQYdV — NEXTA (@nexta_tv) April 3, 2022

