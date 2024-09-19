Η Nintendo και ο συνεργάτης της The Pokémon Company κατέθεσαν νομική αγωγή εναντίον της κατασκευάστριας εταιρίας του επιτυχημένου video game περιπέτειας επιβίωσης "Palworld", Pocketpair Inc, για φερόμενη παραβίαση διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας.

«Η Palworld παραβιάζει πολλαπλά δικαιώματα ευρεσιτεχνίας. Αυτή η αγωγή ζητά ασφαλιστικά μέτρα κατά της παραβίασης και αποζημίωση για τις ζημίες που έχουμε υποστεί», ανέφεραν η Nintendo και η The Pokémon Company σε δηλώσεις που αναρτήθηκαν στους ιστότοπούς τους.

Το "Palworld" κέρδισε γρήγορα το παρατσούκλι "Pokémon with guns" («Πόκεμον με όπλα» ) όταν αποκαλύφθηκε το πρώτο του τρέιλερ το 2021.Μέσα σε ένα μήνα από την κυκλοφορία του, το βιντεοπαιχνίδι έγινε μεγάλη επιτυχία, με περισσότερους από 25 εκατομμύρια παίκτες, σύμφωνα με το BBC.

Λίγες μέρες μετά την κυκλοφορία του παιχνιδιού, η The Pokémon Company είπε ότι θα διερευνήσει τους ισχυρισμούς αντιγραφής.

Πηγή: skai.gr

