Άλλη μια μεγάλη εταιρεία αποσύρεται από την αγορά της Ρωσίας, μετά την εισβολή της στην Ουκρανία.

Το Spotify ανακοίνωσε πως από τις 11 Απριλίου θα σταματήσουν να λειτουργούν οι υπηρεσίες του στη Ρωσία.

Spotify announced the date of withdrawal from #Russia - April 11 service leaves the country pic.twitter.com/ahjsCn30uR