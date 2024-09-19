Μέχρι το τέλος της χρονιάς 9.155 ζευγάρια ή μεμονωμένοι συμπολίτες μας θα έχουν βρει σπίτι μέσω του προγράμματος «Σπίτι μου 1» δήλωσε στον ΣΚΑΪ 100,3 η υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Σοφία Ζαχαράκη.

Πρόσθεσε ότι από τις αρχές Ιανουαρίου θα μπορούν να υποβάλλονται οι αιτήσεις για το «Σπίτι μου 2» όπου διευρύνεται η βεντάλια των δικαιούχων.

«Για πρώτη φορά έχουμε συνολική στεγαστική στρατηγική η οποία θα επικαιροποιηθεί το 2025 για να φτάσουμε στα 2 δισ. ευρώ στο «Σπιτι μου 2» ανέφερε η κ. Ζαχαράκη.

Τόνισε ακόμη ότι αυτή τη στιγμή 1.200 συμπολίτες μας στεγάζονται σε ενοικιασμένα διαμερίσματα από το κράτος.

Ανέφερε επίσης ότι από το τέλος Ιανουαρίου το πρόγραμμά «Νταντάδες της Γειτονιάς» επεκτείνεται σε όλη την Ελλάδα.









Πηγή: skai.gr

