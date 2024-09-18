Ταινία θυμίζει η ταυτόχρονη ανατίναξη σχεδόν 5.000 βομβητών μελών της Χεζμπολάχ χθες στον Λίβανο και τη Συρία, μια κίνηση που σύμφωνα με διεθνή μέσα ενημέρωσης ενορχηστρώθηκε από κοινού από τη Μοσάντ και τον ισραηλινό στρατό.

Τους παγιδευμένους με εκρηκτικά βομβητές της εταιρείας Gold Apollo – με έδρα την Ταιβάν - αγόρασε η Χεζμπολάχ μέσω ενός Ευρωπαίου διανομέα από τη Βουδαπέστη, όπως ανακοίνωσε ή ίδια η Gold Apollo.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την Gold Apollo τα μοντέλα AR-924 που ανατινάχτηκαν παράγονται και πωλούνται στη Βουδαπέστη από την εταιρεία BAC Consulting KFT.

Εταιρεία φάντασμα στη Βουδαπέστη;

Σύμφωνα με το Reuters, τα γραφεία της BAC Consulting KFT στεγάζονται σε ένα «ροδακινί» διώροφο κτίριο σε προάστιο της Βουδαπέστης.

Από τις φωτογραφίες του ΑP και του Google Maps, φαίνεται ότι το κτίριο βρίσκεται σε οικιστική περιοχή, μεσοτοιχία με μία άλλη μονοκατοικία, χωρίς ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Το όνομα της εταιρείας είναι αναρτημένο σε μια γυάλινη πόρτα σε ένα φύλλο Α4.

Άτομο στο κτίριο που ζήτησε να μην κατονομαστεί, είπε στο Reuters ότι η BAC Consulting είναι εγγεγραμμένη στη συγκεκριμένη διεύθυνση αλλά δεν έχει φυσική παρουσία εκεί.

Η διευθύνουσα σύμβουλος της εταιρείας, Cristiana Barsony-Arcidiacono, δηλώνει «σύμβουλος επί στρατηγικής για διεθνείς οργανισμούς» και αναφέρει στο προφίλ της στο LinkedIn ότι έχει εργαστεί ως σύμβουλος για διάφορους οργανισμούς, συμπεριλαμβανομένης της UNESCO.

«Η εταιρεία ιδρύθηκε πριν το 2010 με τη δημιουργία γραφείου στη Βουδαπέστη και από τότε έχει αυξήσει την ομάδα συμβούλων της» αναφέρει η Cristiana Barsony-Arcidiacono στο προφίλ της.

H Barsony-Arcidiacono εμφανίζεται ως η μοναδική εργαζόμενη της BAC, σύμφωνα με νομικά έγγραφα που περιήλθαν στην κατοχή του AFP. Σε αυτά τα έγγραφα ωστόσο γίνεται λόγος για ετήσιο κύκλο εργασιών 210 εκατομμυρίων φιορινιών (530.000 ευρώ) και έσοδα 45.000 ευρώ.

«Εγώ είμαι ο ενδιάμεσος» λέει η CEO της BAC Consulting

Ο ιδρυτής και πρόεδρος της Gold Apollo, Hsu Ching-kuang, δήλωσε ότι οι βομβητές κατασκευάστηκαν από την εταιρεία της Βουδαπέστης, με άδεια χρήσης της επωνυμίας της.

«Υπάρχει ένας αντιπρόσωπος στην Ευρώπη με τον οποίο συνεργαζόμαστε εδώ και τρία χρόνια, είναι ο αντιπρόσωπος για όλα τα προϊόντα μας», είπε ο Hsu, μιλώντας από τα γραφεία της εταιρείας στη Νέα Ταϊπέι στη βόρεια Ταϊβάν.

«Δεν είμαστε μια μεγάλη εταιρεία, αλλά είμαστε μια υπεύθυνη εταιρεία που νοιάζεται για τα προϊόντα μας», είπε.

Με τηλεφωνική συνέντευξή της σήμερα στο NBC, η Cristiana Bársony-Arcidiacono επιβεβαίωσε ότι η εταιρεία της συνεργάστηκε με την Gold Apollo. Αλλά όταν ρωτήθηκε για τους βομβητές και τις εκρήξεις, είπε χαρακτηριστικά: «Δεν φτιάχνω εγώ τους βομβητές. Είμαι απλώς ο ενδιάμεσος. Νομίζω ότι καταλάβατε λάθος».

Εκπρόσωπος του Gold Apollo αρνήθηκε να σχολιάσει περαιτέρω, επικαλούμενος την έρευνα που βρίσκεται σε εξέλιξη.



Επίσης, ο ιστότοπος της εταιρείας δεν κάνει καμία αναφορά στην κατασκευή του βομβητή της Gold Apollo. Αντιθέτως, η εταιρεία στο προφίλ της στο LinkedIn εμφανίζεται ως συμβουλευτική και αναφέρει ότι «η BAC Consulting εμψυχώνει περιβαλλοντικά, πολιτικά και αναπτυξιακά έργα ευρείας εμβέλειας και πολυπλοκότητας».

«Με πάνω από μια δεκαετία συμβουλευτικής εμπειρίας, βρισκόμαστε σε ένα συναρπαστικό και ανταποδοτικό ταξίδι με το δίκτυο των παθιασμένων ειδικών μας με όρεξη για καινοτομία και ανακάλυψη για το Περιβάλλον, την Καινοτομία και την Ανάπτυξη και τις Διεθνείς Υποθέσεις. Εργαζόμαστε διεθνώς ως φορείς αλλαγής με ένα δίκτυο συμβούλων που βάζουν τη γνώση, την εμπειρία και την ανθρωπιά τους στα έργα μας σε ένα συνδετικό και αυθεντικό ταξίδι!

Εμπνευστείτε από τις παγκόσμιες και τοπικές προκλήσεις της ανάπτυξης, των διεθνών υποθέσεων και του περιβάλλοντος για να βρείτε καινοτόμες λύσεις!

Η BAC Consulting είναι αισιόδοξη για αυτές τις προκλήσεις που αλλάζουν τα σημερινά πρότυπα και στρέφονται στην καινοτομία με αυθεντικότητα. Ανυπομονούμε να συνεργαστούμε με επιχειρήσεις και ιδρύματα που μοιραζόμαστε τις αξίες μας για να αγκαλιάσουμε την αλλαγή και την πρόοδο με νέες στρατηγικές και λύσεις χάρη στη μοναδική ακαδημαϊκή και πρακτική εμπειρία μας» αναφέρεται στο προφίλ της εταιρείας.

Τι λέει η κυβέρνηση της Ουγγαρίας

Η BAC «είναι εμπορικός εταίρος» και δεν διαθέτει εργοστάσιο κατασκευής στην Ουγγαρία, ανέφερε από την πλευρά του ο εκπρόσωπος της ουγγρικής κυβέρνησης Ζόλταν Κόβακς. «Οι εν λόγω συσκευές δεν βρέθηκαν ποτέ στο ουγγρικό έδαφος», τόνισε.

