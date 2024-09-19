Ορέστης Τζιόβας: Ο covid που πέρασε –ελαφρά- η μαγειρική και η αδυναμία στο playstation που θέλει να κόψει

Να κάτι που δεν γνωρίζαμε για τον Ορέστη Τζιόβα και μας αποκαλύφθηκε σήμερα που βρέθηκε καλεσμένος στην εκπομπή «Πρωιάν σε είδον» στην ΕΡΤ.

Ο ηθοποιός αποκάλυψε ότι λατρεύει τη μαγειρική και είναι και πολύ δυνατός μάγειρας όταν δεν βαριέται για να πάρει delivery. Παράλληλα αποκάλυψε ότι πέρασε covid πριν από δύο εβδομάδες και αναγκάστηκε να φτιάξει σούπες.

«Έρχεται μια στιγμή στη ζωή μας που γινόμαστε κλισέ. Πιάνω τον εαυτό μου να επαναλαμβάνω πράγματα. Ειδικά στη μαγειρική. Delivery μόνο για λόγους βαρεμάρας. Μαγειρεύω πολλά χρόνια. Νομίζω ότι η σπεσιαλιτέ μου είναι το ριζότο μανιταριών. Τώρα έφτιαξα κάτι σούπες γιατί έπαιξε ένας covid. Το πέρασα πολύ light, Θα πήγαινα και στη δουλειά αλλά δεν ήθελαν οι άλλοι » είπε αρχικά ο Ορέστης Τζιόβας και στη συνέχεια παρακολούθησε το αφιερωματικό βίντεο που του είχαν ετοιμάσει.

Όταν επέστρεψαν στη συζήτησή τους αποκάλυψε πως όσο μεγαλώνει τόσο πιο ενεργός γίνεται:

«Η ενέργεια μου μπορώ να πω ότι ανεβαίνει με τα χρόνια. Πιο δραστήριος είμαι τώρα που μεγάλωσα, ενώ παλιά ήμουν πιο ράθυμος. Δεν ξέρω για ποιο λόγο, είναι θέμα προσωπικότητας; Αλλάζει η προσωπικότητα και έχει αλλάξει η προσωπικότητα μου. Δηλαδή η αντοχή η ανθρώπινη είναι για όλους, οπότε το σώμα έχει την δυνατότητα, συνήθως το πνεύμα είναι που δεν το εκμεταλλεύεται το σώμα» και διευκρίνησε αν είναι πρωινός ή βραδινός τύπος:

«Δεν μ’ αρέσει πολύ το πρωί, πιο πολύ μ’ αρέσει το βράδυ. Να πω την αλήθεια για τα γυρίσματα μου, όχι μόνο θα σηκωθώ, είναι πιο παραγωγικό το πρωί τελικά. Απλά το βράδυ εμένα μ’ αρέσει που κοιμούνται όλοι και δεν σε ενοχλεί κανένας! Βάζεις και το Playstation και παίζεις. Παίζω ακόμα αλλά νομίζω πως είναι κάτι που θέλω να το βγάλω πια από τη ζωή μου. Νομίζω ότι μου τρώει πάρα πολύ χρόνο».

