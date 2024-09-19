Ο διάσημος ηθοποιός, Λίαμ Νίσον, επιστρέφει στη μεγάλη οθόνη για άλλη μια γεμάτη δράση περιπέτεια. Αυτή τη φορά υποδύεται έναν έμπειρο κακοποιό που προσπαθεί να επανορθώσει.

Το PEOPLE έφερε στο φως το πρώτο τρέιλερ του αστυνομικού δράματος «Absolution», το οποίο διαδραματίζεται στη Βοστώνη με τον πρωταγωνιστή να προσπαθεί να διορθώσει τα λάθη του παρελθόντος του μετά την αποφυλάκισή του.

«Ένας σε προχωρημένη ηλικία κακοποιός προσπαθεί να επανασυνδεθεί με τα παιδιά του και να διορθώσει τα λάθη του παρελθόντος του, αλλά ο υπόκοσμος δεν θα χαλαρώσει πρόθυμα τα δεσμά του», αναφέρει η σύνοψη.

Είναι η πρώτη παραγωγή του Νίσον για το 2024 μετά τις ταινίες «In the Land of Saints and Sinners», «Wildcast» και του θρίλερ «Retribution» που κυκλοφόρησαν το προηγούμενο έτος.

Το καστ του «Absolution» περιλαμβάνει επίσης τους Γιολόντα Ρος, Φράνκι Σο, Ντάνιελ Ντίμερ και Χαβιέρ Μολίνα, μεταξύ άλλων. Τη σκηνοθεσία υπογράφει ο Χανς Πέτερ Μόλαντ, σε σενάριο Τόνι Γκέιτον.

Μία από τις επερχόμενες ταινίες του διάσημου πρωταγωνιστή είναι το ριμέικ του «Naked Gun».

Το «Absolution αναμένεται στους κινηματογράφους την 1η Νοεμβρίου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

