O Φαρέλ Γουίλιαμς είπε ότι δεν προειδοποίησε τον Jay-Z, τον Snoop Dogg ή τα άλλα διάσημα πρόσωπα στο νέο του ντοκιμαντέρ ότι επρόκειτο να μεταμορφωθούν σε φιγούρες LEGO.

Η ταινία «Piece By Piece» θα κυκλοφορήσει στις κινηματογραφιές αίθουσες στις 11 Οκτωβρίου.

Από την αρχή της ταινίας, o Γουίλιαμς αναφέρει ότι ο καλύτερος τρόπος που μπορεί να εκφραστεί είναι μέσω των LEGO.

«Μου έδιναν σετ Lego ως παιδί, και αυτή ήταν μια πραγματικά εκπληκτική πλατφόρμα για μένα για να επιτρέψω στη φαντασία μου να ανθίσει και να μάθω πράγματα για τον εαυτό μου, όπως συμβαίνει για τα περισσότερα παιδιά και για πολλούς ανθρώπους - εκατομμύρια και εκατομμύρια ανθρώπους στον πλανήτη», είπε ο Αμερικανός τραγουδιστής, μουσικός και κινηματογραφικός παραγωγός στο Variety στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Τορόντο, όπου έγινε η πρεμιέρα του «Piece by Piece».

Η ταινία περιλαμβάνει συνεντεύξεις με πολλούς από τους στενότερους συνεργάτες του Γουίλιαμς, μεταξύ άλλων τους Τζάστιν Τίμπερλεϊκ, Κέντρικ Λαμάρ Pusha T και Timbaland.

Σε κανέναν δεν είπαν ότι η ταινία θα γίνει με LEGO. «Εσκεμμένα δεν είπαμε σε κανέναν ότι αυτή θα ήταν η τελική μορφή. Θέλαμε οι άνθρωποι απλώς να απαντούν στις ερωτήσεις και να δίνουν πραγματικά τις ολοκληρωμένες, αυθόρμητες αντιδράσεις τους στην ευκαιρία να κάνουν τις συνεντεύξεις» τόνισε.

«Ήθελα το πιο αγνό κομμάτι. Και νιώθω ότι μέρος της μαγείας της ταινίας είναι το ότι είναι τόσο ζωντανή και δεν έχει σενάριο» εξήγησε.

Ο Γουίλιαμς πρόσθεσε ότι όταν οι συνεντευξιαζόμενοι έμαθαν ότι θα εμφανίζονταν στην ταινία ως φιγούρες LEGO, «όλοι αιφνιδιάστηκαν ευχάριστα και ήταν απίστευτα υποστηρικτικοί».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

