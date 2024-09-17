Μαρίνα Σάττι: Το αγόρι που τράβηξε την προσοχή της και κατέβασε στη σκηνή τρέλανε μέχρι και τη χορογράφο της

Μια αξέχαστη και για την ίδια αλλά και για την ομάδα της συνάντηση είχε η Μαρίνα Σάττι στην πρόσφατη συναυλία της στην Κύπρο και συγκεκριμένα στη Λεμεσό.

Η τραγουδίστρια κατά τη διάρκεια του προγράμματός της κι ενώ είχε ξεκινήσει να τραγουδάει το κομμάτι "Στην υγεία μας" εντόπισε ανάμεσα στο κοινό στις κερκίδες έναν νεαρό που πραγματικά τα έδινε όλα με τον χορό του.

