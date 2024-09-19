«The Sims»: Γίνεται live-action ταινία από τη Margot Robbie

Mία νέα κινηματογραφική παραγωγή βρίσκεται σε εξέλιξη, βασισμένη στο διάσημο παιχνίδι «The Sims» της Electronic Arts, όπως ανακοίνωσαν τα Amazon MGM Studios.

Η σκηνοθέτις της σειράς «Loki» στο Disney+, Κέιτ Χέρον, θα αναλάβει τη σκηνοθεσία, βασισμένη στο σενάριο που συνυπογράφει με την Μπριόνο Ρέντμαν.

‘The Sims’ movie adaptation has officially been confirmed by EA.



It is being produced by Margot Robbie’s production company LuckyChap and directed by Kate Herron (‘Loki’). pic.twitter.com/ofzOG5bROQ — Pop Crave (@PopCrave) September 17, 2024

«Αυτό το συναρπαστικό νέο κεφάλαιο για το 'The Sims' θα μεταφέρει τη μαγεία του σε εκατομμύρια νέους θαυμαστές», δήλωσε η πρόεδρος της EA Entertainment, Λάουρα Μίλε. «Είναι μια απόδειξη της διαχρονικής δύναμης αυτού του αγαπημένου παιχνιδιού, το οποίο έχει γοητεύσει περισσότερους από 500 εκατομμύρια παίκτες εδώ και 25 χρόνια».

Η εταιρεία παραγωγής της Μάργκοτ Ρόμπι, LuckyChap και η Vertigo Entertainment θα βρίσκονται στην παραγωγή, ενώνοντας τις δυνάμεις τους με την ομάδα του «The Sims» της Electronic Arts. Η σκηνοθέτις και η σεναριογράφος θα είναι παράλληλα και εκτελεστικοί παραγωγοί.

«Αυτό που θέλουμε είναι να έχουμε μια πραγματικά αυθεντική εμπειρία ‘Sims' στη μεγάλη οθόνη. Αυτό που θα δείτε από εμάς είναι ότι θέλουμε να το κάνουμε σωστά. Θέλαμε τους σωστούς συνεργάτες και να κάνουμε έναν αντίκτυπο στο μέγεθος μιας ταινίας όπως η 'Barbie'», ανέφερε μεταξύ άλλων στο Variety η αντιπρόεδρος της EA και γενική διευθύντρια του «The Sims», Κέιτ Γκόρμαν.

