Αυτοψία στο Φαράγγι της Σαμαριάς θα πραγματοποιήσει σήμερα το πρωί ο Καθηγητής Τεκτονικής και Πρόεδρος του ΟΑΣΠ, Ευθύμης Λέκκας, μαζί με τον Αναπληρωτή Καθηγητή Γεωλογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών, Μανώλη Βασιλακάκη, μετά τον θανάσιμο τραυματισμό 33χρονης τουρίστριας χθες από πτώση βράχου.

Οι δυο τους θα πραγματοποιήσουν αυτοψία στη διαδρομή του φαραγγιού και πρόκειται να εισηγηθούν προτάσεις ασφαλείας προς τους αρμόδιους για τη λειτουργία του εθνικού δρυμού Σαμαριάς, καθώς και να αποφανθούν αν κρίνεται αναγκαίο το φαράγγι να κλείσει για τη φετινή καλοκαιρινή περίοδο νωρίτερα ή όχι.

Μιλώντας στην ΕΡΤ, ο κος Λέκκας δήλωσε: «Πρέπει να εξετάσουμε την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί μέσα στο φαράγγι μετά την έντονη βροχόπτωση που είχαμε χθες το μεσημέρι».

Ο κ. Λέκκας υπογράμμισε τις πολλαπλές καταπτώσεις και κατολισθήσεις που σημειώθηκαν σε μεγάλο μήκος του φαραγγιού, τονίζοντας ότι παρόμοια φαινόμενα είχαν καταγραφεί και πέρυσι, στις 18 Αυγούστου, εξαιτίας ενός ισχυρού σεισμού στην περιοχή της Παλαιόχωρας.

Πώς συνέβη η τραγωδία

Η άτυχη γυναίκα έχασε τη ζωή της, χθες, στο σημείο Πόρτες, στο Φαράγγι της Σαμαριάς, όταν σημειώθηκε κατολίσθηση, μετά από ισχυρή νεροποντή βροχή που έπληξε νωρίτερα τα Χανιά.

Σύμφωνα με το flashnews.gr, η γυναίκα άφησε την τελευταία της πνοή από ακατάσχετη αιμορραγία.

Το θανατηφόρο συμβάν έγινε προς την έξοδο του φαραγγιού Σαμαριάς, περίπου ένα χιλιόμετρο από την έξοδο προς Αγία Ρουμέλη.

Δεκάδες επισκέπτες αποκλείστηκαν μέσα στο φαράγγι

Χθες το μεσημέρι, μετά το τραγικό συμβάν, δεκάδες επισκέπτες που βρίσκονταν εκείνη την ώρα στο Φαράγγι της Σαμαριάς αποκλείστηκαν.

Το συντονιστικό της πυροσβεστικής αρχικά συγκέντρωσε τους πεζοπόρους σε συγκεκριμένο σημείο (κοντά στην έξοδο του φαραγγιού) ώστε να μην κινδυνεύσουν μέχρι να οδηγηθούν με ασφάλεια προς την έξοδο. Εν συνεχεία όλοι (περίπου 300) με ασφάλεια προς την έξοδο της Αγίας Ρουμέλης.

Οι επισκέπτες είχαν εξέλθη όλοι με ασφάλεια υπό την καθοδήγηση των πυροσβεστών γύρω στις 17:00 το απόγευμα. Στην συνέχεια αργά το απόγευμα μεταφέρθηκαν με το καραβάκι από την Αγία Ρουμέλη στη Χώρα Σφακίων.

