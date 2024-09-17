Εκατοντάδες βομβητές εξερράγησαν ταυτόχρονα σε όλο τον Λίβανο σε μια συντονισμένη επίθεση, όπως τη χαρακτηρίζουν οι λιβανικές αρχές.

Σε τουλάχιστον 11 νεκρούς και 4.000 τραυματίες, εκ των οποίων 400 είναι σε «κρίσιμη κατάσταση», ανέρχεται πλέον ο απολογισμός των εκρήξεων βομβητών που έφεραν μέλη της Χεζμπολάχ, δήλωσε απόψε στο πρακτορείο ειδήσεων Reuters ο Μπάσεμ Γκάνεμ, σύμβουλος του υπουργού Υγείας του Λιβάνου.

Οι συσκευές εξερράγησαν ταυτόχρονα σε διάφορες περιοχές του Λιβάνου, προπύργια του φιλοϊρανικού κινήματος.

Στη Συρία, 14 μέλη της Χεζμπολάχ τραυματίστηκαν επίσης από την έκρηξη των βομβητών τους, ανακοίνωσε το Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

Το Ισραήλ δεν έχει σχολιάσει το σημερινό μπαράζ εκρήξεων, αλλά η Χεζμπολάχ το κατηγόρησε ως υπεύθυνο και προανήγγειλε αντίποινα.

Μεταξύ των θυμάτων είναι δύο μαχητές του φιλοϊρανικού κινήματος και ένα κορίτσι 16 ετών. Δύο πηγές ασφαλείας ανέφεραν ότι ένας από τους νεκρούς μαχητές ήταν γιος βουλευτή της Χεζμπολάχ.

BREAKING:



Hospitals filling up in Lebanon as hundreds of Hezbollah operatives had their pagers blown up simultaneously pic.twitter.com/Uow3KKlNdd — Visegrád 24 (@visegrad24) September 17, 2024

Ανάμεσα στους τραυματίες βρίσκεται και ο Ιρανός πρεσβευτής στον Λίβανο, Μοτζτάμπα Αμανί, ανακοίνωσε το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Mehr.

Παράλληλα, το Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων ανακοίνωσε ότι στη Συρία τραυματίστηκαν δεκατέσσερα μέλη της φιλοϊρανικής οργάνωσης Χεζμπολάχ. Πηγή προσκείμενη στη Χεζμπολάχ επιβεβαίωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι μέλη του φιλοϊρανικού κινήματος, που έχει αναπτυχθεί στη Συρία προς υποστήριξη της κυβέρνησης του προέδρου Άσαντ, τραυματίστηκαν χωρίς να διευκρινίσει τον αριθμό.

Ωστόσο, ανεπίσημες αναφορές από ιρανικά μέσα έκαναν λόγο για άλλους επτά νεκρούς στη Συρία στη γειτονιά Seyedah Zeinab της Δαμασκού, ένα προπύργιο των σιιτών.

Οι βομβητές εξερράγησαν μία ημέρα αφότου οι Ισραηλινοί ηγέτες προειδοποίησαν ότι σκέφτονται να εντείνουν τη στρατιωτική τους εκστρατεία κατά της Χεζμπολάχ. Το Ισραήλ δεν έχει σχολιάσει εάν βρισκόταν πίσω από τις επιθέσεις, αλλά οι εντάσεις μεταξύ των δύο χωρών έχουν ήδη αυξηθεί.

Στον ΟΗΕ ο Λίβανος

Η λιβανική κυβέρνηση καταδίκασε την επίθεση κατηγορώντας το Ισραήλ κάνοντας λόγο για «εγκληματική ισραηλινή επιθετικότητα».

Ειδικότερα, ο πρωθυπουργός Νατζίμπ Μικάτι δήλωσε σε συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου ότι η επίθεση αντιπροσωπεύει «εγκληματική ισραηλινή επιθετικότητα, η οποία συνιστά σοβαρή παραβίαση της κυριαρχίας του Λιβάνου και έγκλημα με βάση όλες τις συνθήκες», όπως μετέδωσε το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων NNA.

IMPORTANT 🚨



This is a developing story, and all information is preliminary, with numbers and info subject to change.



Roughly an hour ago, Hezbollah’s encrypted pager devices began simultaneously, exploding across Lebanon, including in Damascus.



Initial reports from Lebanon… pic.twitter.com/pWpDePcFUv — Open Source Intel (@Osint613) September 17, 2024

Παράλληλα, ο Ζιάντ Μακάρι, υπουργός Πληροφοριών, δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου στη Βηρυτό ότι η κυβέρνηση του Λιβάνου επικοινώνησε με τα Ηνωμένα Έθνη και τις ενδιαφερόμενες χώρες «για να τις καταστήσει υπόλογες για αυτό το συνεχιζόμενο έγκλημα».

Ωστόσο, τόσο η ισραηλινή κυβέρνηση όσο και ο στρατός δεν έχουν προχωρήσει σε κανέναν σχολιασμό.

Ο εκπρόσωπος του ΟΗΕ Στέφαν Ντουζαρίκ δήλωσε ότι οι εξελίξεις στον Λίβανο είναι «εξαιρετικά ανησυχητικές» δεδομένης της ασταθούς κατάστασης στην περιοχή. «Λυπούμαστε για τις απώλειες αμάχων που έχουμε δει», είπε ο Ντουζαρίκ, προσθέτοντας ότι ο ΟΗΕ παρακολουθεί στενά τα γεγονότα.

«Δεν μπορούμε να υπογραμμίσουμε αρκετά τους κινδύνους της κλιμάκωσης στον Λίβανο και στην περιοχή».

Από την πλευρά της, η Χεζμπολάχ κατηγόρησε το Ισραήλ και διαμήνυσε ότι «θα λάβει δίκαιη τιμωρία» μετά από «αυτή την εγκληματική επίθεση».

The pagers are generally kept in their pockets.



This means Israel is literally blowing off Hezbollah testicles all across Lebanon today. Hundreds of them.



Well deserved.



pic.twitter.com/uzKvjDa6DA — 𝗡𝗶𝗼𝗵 𝗕𝗲𝗿𝗴 ♛ ✡︎ (@NiohBerg) September 17, 2024

«Θεωρούμε τον ισραηλινό εχθρό πλήρως υπεύθυνο για αυτήν την εγκληματική επίθεση που οδήγησε στο μαρτύριο πολλών ανθρώπων, έπληξε αμάχους και τραυμάτισε μεγάλο αριθμό», ανέφερε η λιβανέζικη μαχητική ομάδα σε δήλωσή της.

Μια ανώτερη πηγή της οργάνωσης είπε στο Reuters πως ο ηγέτης της Χεζμπολάχ, Χασάν Νασράλα δεν τραυματίστηκε από τις εκρήξεις.



Φόβοι για αντίποινα από τη Χεζμπολάχ

Μετά από έντεκα μήνες συγκρούσεων ανάμεσα σε Ισραήλ και Χεζμπολάχ με την κατάσταση να έχει οδηγηθεί πολλές φορές στα άκρα, απειλώντας να βυθίσει στο χάος την ευρύτερη την περιοχή της Μέσης Ανατολής, εγείρονται εκ νέου φόβοι για το ποια θα είναι η απάντηση της Χεζμπολάχ.

Αναλυτές εκτιμούν ότι η Χεζμπολάχ θα «πρέπει να απαντήσει». Ο Σεθ Τζόουνς, διευθυντής του Προγράμματος Διεθνούς Ασφάλειας του Κέντρου Στρατηγικών και Διεθνών Σπουδών, είπε στο CNN είπε ότι «όταν ήμουν πρόσφατα στο Ισραήλ και επισκέφτηκα τις παραμεθόριες περιοχές, η κατάσταση στον Βορρά ήταν ασταθής».

«Τώρα που βλέπουμε το Ισραήλ να αρχίζει να ολοκληρώνει τον πόλεμο στη Γάζα, αρχίζουν να στρέφονται βόρεια», είπε. «Το Ισραήλ προσπαθεί πραγματικά να αλλάξει την κατάσταση στο έδαφος και να δημιουργήσει κάποιο αίσθημα ασφάλειας στα βόρεια σύνορά του».

Αν και η απάντηση της Χεζμπολάχ στην ισραηλινή δολοφονία του ανώτερου διοικητή της Χεζμπολάχ Φουάντ Σουκρ σε ένα προάστιο της Βηρυτού τον Ιούλιο ήταν «σχετικά σιωπηλή», ο Τζόουνς είπε ότι η Χεζμπολάχ δεν θα έχει πλέον άλλη επιλογή από το να αντεπιτεθεί.

Την ίδια εκτίμηση εκφράζει και η Maha Yahya, διευθυντής του Κέντρου Μέσης Ανατολής Carnegie στη Βηρυτό, ο οποίος επισημαίνει ότι το σημερινό περιστατικό αφήνει τη Χεζμπολάχ με λίγες καλές επιλογές στη σύγκρουσή της με το Ισραήλ.

«Η Χεζμπολάχ έχει ηττηθεί πολλές φορές τον τελευταίο χρόνο. Έχασαν περισσότερα από 450 μέλη της οργάνωσης και υπέστησαν σημαντικές ζημιές στην υποδομή τους – και τώρα αυτό», είπε η Yahya στο CNN.

«Αν και δεν έχει χάσει την αποτρεπτική της ικανότητας, αιμορραγεί», πρόσθεσε, τονίζοντας ότι το πώς η Χεζμπολάχ θα αντιδράσει στις εκρήξεις θα εξαρτηθεί από την επόμενη κίνηση του Ισραήλ.

«Είναι και αυτό ένα πρώτο βήμα σε μια ευρύτερη κλιμάκωση που σχεδιάζει το Ισραήλ; Επειδή έχουμε ακούσει επίσης από την ισραηλινή κυβέρνηση ότι θα ήθελε να επεκτείνει τη σύγκρουση στον Λίβανο με πιο έντονο τρόπο από ό,τι έχουμε δει μέχρι τώρα», είπε, αναφερόμενη σε μια σειρά από πολεμικές δηλώσεις Ισραηλινών αξιωματούχων που σκέφτονται μια ευρύτερη αντιπαράθεση με τη Χεζμπολάχ στον Λίβανο.

Οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις (IDF) είχαν προηγουμένως εκτιμήσει ότι η Χεζμπολάχ διαθέτει περίπου 150.000 ρουκέτες και πυραύλους, συμπεριλαμβανομένων χιλιάδων πυρομαχικών ακριβείας.

Το χρονικό της «κυβερνοεπίθεσης»

Αρχικά, το κύμα των εκρήξεων άφησε πολλούς ανθρώπους στη Βηρυτό σε κατάσταση σύγχυσης και σοκ. Μάρτυρες ανέφεραν ότι είδαν καπνό να βγαίνει από τις τσέπες των ανθρώπων, για να ακολουθήσουν αμέσως μετά μικρές εκρήξεις που έμοιαζαν με πυροτεχνήματα ή πυροβολισμούς.

Ερασιτεχνικά πλάνα που μεταδόθηκαν στη λιβανέζικη τηλεόραση έδειξαν χαοτικές σκηνές στα νοσοκομεία, καθώς τραυματισμένοι ασθενείς που έφεραν εγκαύματα αναζητούσαν βοήθεια.

Οι βομβητές που εξερράγησαν ήταν το πιο πρόσφατο μοντέλο που έφερε η Χεζμπολάχ τους τελευταίους μήνες, δήλωσαν τρεις πηγές ασφαλείας.

Δημοσιογράφος του Reuters είδε ασθενοφόρα να σπεύδουν στα νότια προάστια της πρωτεύουσας Βηρυτού, προπύργιο της Χεζμπολάχ, εν μέσω εκτεταμένου πανικού. Πηγή ασφαλείας δήλωσε πως μηχανισμοί εκρήγνυντο επίσης στον νότιο Λίβανο.

Στο νοσοκομείο Όρος Λίβανος δημοσιογράφος του Reuters είδε μοτοσικλέτες να σπεύδουν στον χώρο των επειγόντων περιστατικών όπου άνθρωποι με αίματα στα χέρια κραύγαζαν από τον πόνο.

Ο επικεφαλής του δημόσιου νοσοκομείου Ναμπατίγε στο νότιο τμήμα της χώρας, Χάσαν Ουάζνι, δήλωσε στο Reuters πως περίπου 40 τραυματίες λαμβάνουν ιατρική φροντίδα στο νοσοκομείο του. Τα τραύματα περιλαμβάνουν πληγές στο πρόσωπο, στα μάτια και στα άκρα.

Το κύμα των εκρήξεων κράτησε περίπου μία ώρα μετά τις αρχικές εκρήξεις που σημειώθηκαν γύρω στις 3:45 τοπική ώρα (και ώρα Ελλάδας). Προς το παρόν δεν είναι σαφές πώς πυροδοτήθηκαν οι συσκευές.

Δυνάμεις των λιβανικών υπηρεσιών εσωτερικής ασφάλειας ανέφεραν ότι ένας αριθμός συσκευών ασύρματης επικοινωνίας πυροδοτήθηκαν σε διάφορες περιοχές του Λιβάνου, ιδιαίτερα στα νότια προάστια της Βηρυτού προκαλώντας τραυματισμούς.

Ομάδες ανθρώπων συγκεντρώθηκαν στην είσοδο κτηρίων για να δουν αν άνθρωποι που γνώριζαν τραυματίστηκαν, ανέφερε ο δημοσιογράφος του Reuters.

Περιφερειακά δίκτυα μετέδωσαν πλάνα από κλειστό δίκτυο τηλεόρασης που δείχνουν κάτι που μοιάζει με μια μικρή συσκευή η οποία είχε τοποθετηθεί δίπλα στο ταμείο ενός παντοπωλείου όπου ένας άνθρωπος πλήρωνε να εκρήγνυται.

Σε ένα άλλο πλάνο, έκρηξη φαίνεται να χτυπάει κάποιον που στέκεται σε έναν πάγκο με φρούτα σε μια αγορά.

Το κέντρο επιχειρήσεων σε καταστάσεις κρίσης του Λιβάνου, το οποίο υπάγεται στο υπουργείο Υγείας, ζήτησε από όλους τους υγειονομικούς να πάνε στα νοσοκομεία όπου εργάζονται ώστε να τα βοηθήσουν να αντεπεξέλθουν στον μαζικό αριθμό των τραυματιών που φθάνουν στα επείγοντα. Είπε πως οι υγειονομικοί δεν πρέπει να χρησιμοποιήσουν βομβητές.

Ο λιβανικός Ερυθρός Σταυρός ανέφερε πως περισσότερα από 50 ασθενοφόρα και 300 προσωπικό καταστάσεων έκτακτης ανάγκης έχει σταλεί για να συνδράμει στην απομάκρυνση των θυμάτων.

Η Χεζμπολάχ εκτόξευσε πυραύλους στο Ισραήλ αμέσως μετά τις επιθέσεις της 7ης Οκτωβρίου από ενόπλους της Χαμάς στο Ισραήλ. Η Χεζμπολάχ και το Ισραήλ ανταλλάζουν σταθερά πυρά από τότε ενώ αποφεύγουν μια μεγάλη κλιμάκωση καθώς ο πόλεμος μαίνεται στη Γάζα στον νότο.

Χιλιάδες άνθρωποι έχουν εκτοπιστεί από πόλεις και χωριά και στις δύο πλευρές των συνόρων λόγω των εχθροπραξιών.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.