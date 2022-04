Οι εικόνες φρίκης με τη σφαγή αμάχων που φέρονται να διέπραξαν στη Μπούκα οι ρωσικές δυνάμεις και τις οποίες έδειξε ο Ουκρανός πρόεδρος Βολόντιμιρ Ζελένσκι στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ έχουν προκαλέσει παγκόσμια κατακραυγή κι ώθησαν δυτικές χώρες να απελάσουν δεκάδες Ρώσους διπλωμάτες και να ετοιμάζουν νέες κυρώσεις, περιλαμβανομένης και της απαγόρευσης εισαγωγών άνθρακα από τη Ρωσία.

Σύμφωνα με πληροφορίες που έρχονται καθημερινά στο φως, μια ομάδα «εγκληματιών πολέμου» όπως τους χαρακτήρισε το υπουργείο Άμυνας της Ουκρανίας είναι υπεύθυνοι για το μακελειό.

Ο φερόμενος «χασάπης της Μπούκα» είναι Ρώσος διοικητής που κατηγορείται ότι «επέβλεπε» τη σφαγή στην ουκρανική πόλη.

Reportedly, one of the brigades that tortured, raped and killed people in #Bucha - unit 51460 from the village of Knyaze-Volkonskoye, Khabarovsk Krai, #Russia . Commander of the unit is Lt Colonel Omurbekov Azatbek Asanbekovich. #BuchaMassacre pic.twitter.com/ukTftkdR3Q

Ο Αντισυνταγματάρχης Αζατμπέκ Ομουρμπέκοφ, Βετεράνος «θεοσεβούμενος» στρατιωτικός, είναι ο διοικητής της 64ης Μηχανοκίνητης Ταξιαρχίας των ρωσικών δυνάμεων που είχαν καταλάβει τη Μπούκα στα περίχωρα του Κιέβου μέχρι που αποχώρησαν, σύμφωνα με Ουκρανούς ακτιβιστές.

Ο απεσταλμένος του αμερικανικού δικτύου, Τζέιμς Λόνγκμαν σε ανάρτησή του στο Twitter έγραψε ότι «οι Ρώσοι ζήτησαν έγγραφα όταν έφθασαν εκεί. Αν υπήρχε κάτι στα χαρτιά σου που τους έκανε να σε θεωρήσουν απειλή, ήσουν νεκρός».

We went to the mass grave satellite images have seen near the church. We saw bags of bodies dumped on top of other victims who were either wrapped in sheets or nothing at all. pic.twitter.com/GiL8oyOrdR