Ιρανοί κυβερνοπειρατές έστειλαν στην προεκλογική ομάδα του Τζο Μπάιντεν, ο οποίος έχει πλέον αποσυρθεί από την κούρσα για τον Λευκό Οίκο, έγγραφα «κλεμμένα» από την ομάδα του Ρεπουμπλικάνου υποψήφιου Ντόναλντ Τραμπ, ανακοίνωσαν χθες, Τετάρτη, οι αμερικανικές αρχές.

Σύμφωνα με κοινή ανακοίνωση της ομοσπονδιακής αστυνομίας (FBI), του γραφείου του Διευθυντή Εθνικών Υπηρεσιών Πληροφοριών (ODNI) και της υπηρεσίας Κυβερνοασφάλειας και Ασφάλειας Υποδομών (CISA), οι δράστες των κυβερνοεπιθέσεων «έστειλαν αυτοκλήτως μέιλ σε πρόσωπα τα οποία συνδέονταν τότε με την προεκλογική εκστρατεία του προέδρου Τζο Μπάιντεν».

Τα μέιλ αυτά περιείχαν «αποσπάσματα από κλεμμένα, μη δημόσια έγγραφα της προεκλογικής ομάδας του πρώην προέδρου Ντόναλντ Τραμπ», πρόσθεσαν οι τρεις υπηρεσίες διευκρινίζοντας ότι η ομάδα του Δημοκρατικού προέδρου δεν απάντησε σε κανένα από αυτά.

Τον Αύγουστο οι ίδιες τρεις υπηρεσίες είχαν κατηγορήσει το Ιράν για κυβερνοεπίθεση εις βάρος της προεκλογικής εκστρατείας του Τραμπ. Η αποστολή του Ιράν στον ΟΗΕ είχε απορρίψει «τους ισχυρισμούς αυτούς, που στερούνται οποιασδήποτε βάσης».

«Όπως είχαμε ανακοινώσει και παλαιότερα η Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν δεν έχει ούτε πρόθεση ούτε κίνητρο για να παρέμβει στις αμερικανικές προεδρικές εκλογές», είχε αναφέρει.

Χθες η αποστολή του Ιράν στον ΟΗΕ επανέλαβε ότι απορρίπτει αυτούς τους «απαράδεκτους» ισχυρισμούς και πρόσθεσε ότι η επανάληψή τους «απλώς υπονομεύει την αξιοπιστία τους».

«Ξένοι παράγοντες αυξάνουν τις δραστηριότητές τους με στόχο να επηρεάσουν τις εκλογές» του Νοεμβρίου, τόνισαν οι αμερικανικές αρχές, αναφερόμενες στη Ρωσία, το Ιράν και τον Κίνα, οι οποίες «προσπαθούν να οξύνουν τον διχασμό στην αμερικανική κοινωνία προς όφελός τους».

Σύμφωνα με τις αμερικανικές υπηρεσίες, κυβερνοπειρατές έχουν επίσης προσπαθήσει να διαρρεύσουν έγγραφα της προεκλογικής εκστρατείας του Τραμπ σε μέσα ενημέρωσης, τα οποία δεν κατονόμασαν.

Από την πλευρά της η προεκλογική ομάδα του Ρεπουμπλικάνου εκτίμησε ότι αυτή είναι «η απόδειξη ότι οι Ιρανοί παρεμβαίνουν ενεργά στις εκλογές για να βοηθήσουν την Κάμαλα Χάρις και τον Τζο Μπάιντεν, διότι γνωρίζουν ότι ο πρόεδρος Τραμπ θα επαναφέρει τις σκληρές του κυρώσεις (εις βάρος της Τεχεράνης) και θα υψώσει το ανάστημά του ενάντια στην τρομοκρατική τους ηγεμονία».

Οι προεκλογικές ομάδες τόσο του Τραμπ όσο και της Χάρις έχουν καταγγείλει τις τελευταίες εβδομάδες ότι έχουν γίνει στόχος κυβερνοεπιθέσεων, κάτι που έχουν επιβεβαιώσει κολοσσοί του διαδικτύου, όπως η Microsoft και η Google.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

