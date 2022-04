Η τουρκική δικαιοσύνη απεφάνθη σήμερα, όπως ήταν αναμενόμενο, να παραπέμψει στη Σαουδική Αραβία την υπόθεση για τον φόνο του Σαουδάραβα δημοσιογράφου Τζαμάλ Κασόγκι τον Οκτώβριο του 2018 μέσα στο προξενείο της Σαουδικής Αραβίας στην Κωνσταντινούπολη.

"Αποφασίσαμε την παραπομπή της υπόθεσης στην Σαουδική Αραβία", δήλωσε ο δικαστής του δικαστηρίου της Κωνσταντινούπολης, όπου από τον Ιούλιο του 2020 διεξαγόταν η δίκη ερήμην 26 Σαουδαράβων κατηγορούμενων.

Η αγωνία δεν κράτησε πολύ: ο Τούρκος υπουργός Δικαιοσύνης Μπεκίρ Μποζντάγκ έδωσε θετική γνωμοδότηση στο αίτημα του εισαγγελέα, ο οποίος ζήτησε το "κλείσιμο και την παραπομπή της υπόθεσης" στο Ριάντ.

Ο φόνος του Κασόγκι, ο οποίος σκοτώθηκε και διαμελίστηκε μέσα στο σαουδαραβικό προξενείο στην Κωνσταντινούπολη, δηλητηριάζει τις σχέσεις ανάμεσα στις δύο σουνιτικές περιφερειακές δυνάμεις. Ωστόσο η Τουρκία, εν μέσω οικονομικής κρίσης, επιδιώκει εδώ και μήνες την προσέγγιση με την Σαουδική Αραβία.

Για έναν από τους δικηγόρους της μνηστής του Κασόγκι, τον Γκιοκμέν Μπασπιράρ, "η απόφαση αυτή παραπομπής της υπόθεσης αντιβαίνει στον νόμο" και "συνιστά παραβίαση της τουρκικής κυριαρχίας".

“Turkey has been left alone. Neither UN nor EU have not done enough and not launched legal proceedings against the killers. Turkey on its own brought to this case to this point. But I cannot hand this case to Saudi Arabia”



